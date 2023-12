Haagse formatie door de bril van de zakelijke onderhandelingstheorieën (2)

Het Haagse formatieproces bekeken door de bril van de theorieën over onderhandelen: wat viel Servaas Vrijburg de afgelopen tijd op? Een nieuwe aflevering.

Als zakelijk mediator is de kern van mijn vak het begeleiden van onderhandelingen. De meeste onderhandelingsprocessen vinden plaats buiten het gezichtsveld van anderen. In alle rust. Vanuit lerend perspectief is dat natuurlijk jammer. Bij het formeren van een nieuw kabinet is dat deels anders. Ik zal dit Haagse proces de komende periode beschouwen door de bril van de theorieën over onderhandelen. Daarbij blijf ik ver weg van politieke standpunten. Verder ben ik geen ‘insider’, zodat ik me zal richten op het zichtbare deel van dit proces.

Factoren die onderhandelingen beïnvloeden

Er zijn een aantal factoren die onderhandelingen (nagenoeg) altijd beïnvloeden. Ik noem er twee: de zogenaamde ‘publieke tribune’ en de factor tijd. Ik begin met deze laatste.

De factor tijd

Bij onderhandelingen is de factor tijd een van de belangrijkste ingrediënten.

Tijd maakt veelal deel uit van de strategie of – in een later stadium – van de tactiek.

Tijd kan bijvoorbeeld op de volgende manieren worden ingezet of ervaren:

vertragen

versnellen

verkorten

verlengen

pauzeren

ander moment

etc.

De invloed van tijd leidt veelal tot een toe- of afname van druk. In veel gevallen is het tijdsbelang van partijen ongelijk, zodat het mede aan de begeleider is om hiermee passend om te gaan.

Wat zagen we tot nu toe gebeuren?

De PVV wil graag versnellen. Deze partij wil mogelijk laten zien dat ze wel kunnen doorpakken en wil vermoedelijk het momentum en het sentiment maximaal benutten. Dat kan immers ook weer verloren gaan.

NSC vertraagd. Ze willen eerst duidelijkheid. Snel betekent mogelijk dat, bij hun inhoudelijke benadering, de kans op ‘missers’ kan toenemen. Zorgvuldigheid en snelheid kunnen immers op gespannen voet met elkaar komen te staan. Mogelijk is het nu vertragen om later te kunnen versnellen.

Theorie: onderhandelingen lopen altijd langs twee lijnen: een inhoudelijke en een relationele. NSC gaat in deze fase voor de inhoudelijke. Daar past een hogere snelheid niet per definitie bij.

De VVD geeft geen tempo aan. Op dit punt laten ze het aan de verkenner en houden ze zich even op de vlakte, zo lijkt het. Rumoer in de eigen geledingen kan ertoe leiden op andere punten even pas op de plaats te maken. ‘Schaken’ op meerdere borden tegelijk is immers geen eenvoudige zaak en zal invloed kunnen hebben op het hoofdbord.

BBB wil versnellen. Ook zij willen mogelijk het momentum en het sentiment nu benutten.

Theorie: onderhandelingen lopen altijd langs twee lijnen: een inhoudelijke en een relationele. Waar NSC dus gaat voor inhoud, gaat de BBB, in deze fase, voor de relationele lijn: ‘kom jongens laten we aan tafel gaan’. Een zekere snelheid (in de zin van vlot doorpakken) past daar goed bij.

Alle andere partijen (die vooralsnog niet aan tafel zitten) hebben meer baat bij snelheid dan bij traagheid. Bij te veel traagheid raken ze zelf te veel uit beeld. Zij zullen de vier partijen enigszins willen opjagen. Opgejaagde partijen maken sneller fouten en dat biedt anderen weer kans om daar van te profiteren.

De verkenner heeft baadt bij zorgvuldigheid. Al te traag straalt mogelijk op hem persoonlijk af. Dan kunnen de pijlen zich ook op hem gaan richten. Overdreven snel kan risicovol zijn, indien later blijkt dat er missers zijn gemaakt. De zorgvuldigheid komt tot uitdrukking doordat de verkenner de verkenningsperiode heeft verlengd. Zorgvuldig en toch ook ‘vlot’ zal worden nagestreefd.

Verderop in het proces zal de factor tijd een steeds belangrijkere rol kunnen spelen. Indien dat gebeurt, kom ik daar op terug.

De publieke tribune

Tijdens onderhandelingen is er altijd een publieke tribune. Zelfs wanneer de gesprekken in de luwte plaatsvinden. Op de publieke tribune zit iedereen die de mogelijkheid heeft het schouwspel gaande te slaan, maar niet letterlijk aan tafel zit. Doorgaans hebben deze personen een bepaald belang bij de uitkomst of het proces. Bij private onderhandelingen kan dat een leidinggevende zijn die over je schouder meekijkt, maar ook je partner thuis die meeleeft, of familie of vrienden die er ‘wel een mening’ over hebben. Zowel de factor tijd als de publieke tribune zorgt voor een zekere mate van druk. Soms is deze druk helpend en soms belemmerend.

Wie zitten er op de tribune?

Kijken we naar de formatie, dan zitten daar o.a. de volgende (groepen van) personen op de publieke tribune: fractieleden, partijprominenten, partijleden, de media en de kiezer.

De kiezer

Ik begin met de laatste: de kiezers. Voorheen koos de kiezer uitsluitend op de verkiezingsdag. Daarna deed deze even niet meer mee. Echter, doordat er doorlopend door verschillende instanties wordt ‘gepeild’ wat ‘de kiezer’ er van vindt, kan daar wel degelijk een zekere invloed vanuit gaan. De meeste kiezers hebben geen spijt van hun stemkeuze. Echter bij NSC blijkt dat toch 10% te zijn en bij de VVD zelfs meer dan een derde. Bij beide partijen roeren partijleden en prominenten zich nadrukkelijk. Bij de VVD sterker dan bij NSC. Dat heeft altijd invloed.

De media en de achterbannen

De media zullen veelal de krenten uit de pap halen en uitvergroten.

Iets meer achter de schermen zullen partijleden, partijprominenten en fractieleden zich roeren. Dat is sterker wanneer het ze niet bevalt. Bij onderlinge tegenstellingen kunnen ze zelfs medestanders gaan ‘mobiliseren’. Kijken we naar de negen treden van de escalatieladder van Glasl, dan is het zoeken van medestanders terug te vinden op de vierde trede. Deze begeeft zich niet meer in de groene zone, maar de oranje zone (trede 4 t/m 6). Dit is de fase waarin de emotie het van de ratio dreigt te gaan winnen. Een mogelijke eerste alarmfase derhalve. De VVD probeert weer terug te keren naar de derde trede middels interne sessies en een paginagrote advertentie in enkele dagbladen op zaterdag 1 december.

Bij NSC lijkt de discussie inhoudelijk te blijven en redelijk binnenskamers. Zij bevinden zich voor het oog van de buitenwereld (nog) in de groene zone (treden 1, 2 en/of 3).

Bij onderhandelingen moeten de factoren tijd en de publieke tribune doorlopend gemanaged worden. Dat gebeurt deels door de verkenner, maar natuurlijk op tal van fronten ook door partijen zelf.

Ondertussen bij de verkenner

Na de 1-op-1-gesprekken is de verkenner, afgelopen week, overgegaan naar combinatiegesprekken: bila’s en trila’s. Bij ‘stroeve’ meer-partijen-onderhandelingen is dat niet ongebruikelijk. In veel gevallen behoeft hierbij de relationele kant meer aandacht dan de inhoudelijke kant.

Belangrijk hierbij is dat degene die even niet aan tafel zit, wel – op hoofdlijnen – op de hoogte wordt gehouden. Gebeurt dat niet, dan kan dat gaan knagen aan het vertrouwen. Wat men wellicht aan de ene kant gewonnen heeft, kan dan aan de andere kant verloren gaan. Immers, bila’s en trila’s kunnen na een goed gesprek ook omslaan in ‘bondjes’. Deze zijn soms helpend, maar soms ook weer beperkend. De verkenner speelt hierbij een (grote) rol t.a.v. de procesmatige kant. De regierol moet nu stevig gepakt worden. Gelijktijdig dienen partijen hem deze regierol ook te gunnen. Lukt dit, dan kunnen partijen mogelijk daarna gezamenlijk aan tafel. Lukt dit niet, dan kan vanaf dit punt ontsporing plaatsvinden. Op dit scharnierpunt kan de derde onderhandelingskant zichtbaar in beeld komen (naast de inhoudelijke en het relationele): ‘het ego’. Hoe en ik welke mate het ego een rol gaat spelen valt nog te bezien.

De planning is nu dat partijen na het verslag van de verkenner en het debat daarover, met elkaar in gesprek gaan over drie grote thema’s: rechtsstatelijkheid, enkele grote onderwerpen en de kabinetsvorm. Er wordt nog niet onderhandeld, zo zijn de geluiden.

Aanvullende theorie

Ik maak twee opmerkingen. De berichten dat partijen nog niet gaan onderhandelen is natuurlijk niet waar. Sterker nog, de onderhandelingen zijn al lang begonnen. De voorbereidingen voor de onderhandelingen (bijvoorbeeld het doordenken van allerlei scenario’s) is begonnen op het moment dat helder werd dat het toenmalige missionaire kabinet zou gaan vallen.

Mijn tweede opmerking gaat over prioritering.

Het lijkt er op dat partijen ervoor kiezen om eerst de moeilijkste hobbels te nemen. Vraag is altijd: begin je met de makkelijke punten of juist met de moeilijke punten. Ergo, hoe worden de agendapunten geprioriteerd. Start je met de moeilijke punten, dan geven partijen feitelijk aan dat, als ze er op die punten niet uitkomen, verder praten geen zin heeft.

Toch is het soms praktisch om juist met de makkelijke punten te beginnen. Dat kan het geval zijn indien partijen er zeer graag samen uit willen komen. De gedachte is dat als partijen al een heel eind met elkaar op weg zijn, de kans op het halen van de eindstreep groter wordt. Er is immers al flink geïnvesteerd in de relatie en mogelijk vallen er combinaties te maken met de reeds genomen makkelijke punten. Kortom, de vraag of je beter kunt starten met de moeilijke of juist met de makkelijke punten is mede afhankelijk van de omstandigheden van de kwestie.

Prioritering van de agenda is een belangrijke taak van de verkenner, maar wel één die volledig in samenspraak met de wensen van partijen zal moeten plaatsvinden.

drs. Servaas M.M. Vrijburg is als zakelijk mediator en partner verbonden aan Fiscount.

