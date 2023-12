Centenfonds behoudt beursnotering dankzij KPMG

Het Woerdense minibeursfonds New Sources Energy heeft een belangrijke stap gezet om zijn beursnotering te behouden. Het bedrijf heeft een ‘engagement letter’ ondertekend met KPMG voor de controle van de jaarrekening van 2024, meldt het FD. Daarmee wordt het dreigende einde van de beursnotering afgewend.

Registeraccountant is CEO

Sinds 2017 bevond New Sources Energy zich zonder oob-accountant, maar in oktober van vorig jaar benoemde het bestuur registeraccountant Leonard Vereecken als nieuwe CEO. Zijn voorlopige aanstelling heeft naar verluidt bijgedragen aan de beslissing van KPMG om de controle voor het boekjaar 2024 op zich te nemen. Vereecken heeft plannen om de lege beurshuls te vullen met investeringen in groene energieprojecten. Donderdag staat zijn benoeming van Vereecken op de agenda van de aandeelhoudersvergadering.

Dreigende intrekking beursnotering

In 2021 plaatste Euronext tien kleine beursfondsen op het strafbankje omdat zij geen goedgekeurde jaarrekening konden overleggen. Van de tien bedrijven hebben New Sources Energy en investeringsfonds Value8 inmiddels een oob-accountant gevonden. Andere bedrijven, waaronder Geojunxion en Alumexx, zijn nog op zoek naar een accountant. De deadline voor het overleggen van een opdrachtbrief van een oob-accountant voor de controle van boekjaar 2024 is gesteld op 15 januari 2024. Het niet voldoen aan deze deadline kan leiden tot intrekking van de beursnotering.

Bron: FD