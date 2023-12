Struikelblokken voor een zij-instromer: de persoonlijke ervaringen van een student

Sanderijn de Vries is tweedejaars student Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit en overweegt serieus om de route naar Registeraccountant te gaan volgen. Ze reageert vanuit haar persoonlijke perspectief als student op de constatering dat de instroom in accountantsopleidingen op hogescholen en universiteiten al een aantal jaren terugloopt.

Wat mij aantrekt in het vak zijn (onder andere) de huidige en aankomende veranderingen (denk bijvoorbeeld aan de impact van nieuwe technologische mogelijkheden en de implementatie van CSRD en ESG assurance), de publieke taak, de zelfstandige rol gecombineerd met het werken in teams, en het feit dat je bij veel verschillende bedrijven en instellingen komt.



Ik kom de volgende struikelblokken tegen. Ten eerste duurt de opleiding erg lang. Dat is wellicht terecht, degelijkheid van kennis en vaardigheden lijkt me cruciaal. Om minder deficiënties te hebben zou ik dan wel graag de minor accountancy volgen in mijn derde Bedrijfskunde jaar. Er melden zich echter jaarlijks meer studenten aan dan kunnen worden toegelaten (hoe kan dat bij een tekort vraag je je af), dus de kans dat ik die minor niet kan volgen is groot. Niet handig.



Ten tweede zou ik als ik na mijn bachelor naar Nyenrode ga graag drie dagen werken in plaats van vier. Dit (naast andere redenen) omdat ik degelijk wil studeren, concepten echt wil doorgronden, in plaats van door hoepels te springen (laat staan frauderen). Als ik dat bespreek tijdens open dagen, wordt daar wat lacherig of neerbuigend op gereageerd. Buffelen boven brains, is de indruk die bij mij blijft hangen. Als ik dan doorvraag wordt mij niet duidelijk hoe studenten eigenlijk toekomen aan reflectie en een academische kritische blik, beiden toch cruciaal voor een registeraccountant lijkt mij.



Ik lees regelmatig opmerkingen “dat de opleiding moet veranderen”. Onder andere dat hij korter moet. Ik weet niet of dat een goed idee is, ik ben niet in een positie om dat te beoordelen. Maar ik zou voorzichtig zijn met morrelen aan het fundament van opleiding en academische vorming. Ik lees natuurlijk ook over de fraudezaken. Ik weet niet in hoeverre fraude in de hand gewerkt wordt door overbelasting, en in hoeverre door cultuur, of andere factoren. Maar hoge werkdruk zal in ieder geval niet helpen.



Nyenrode biedt veel flexibiliteit in de opleiding om er (veel) langer over te doen. Maar waar ik behoefte aan heb, is flexibiliteit vanuit de werkgevers. Niet omdat ik niet hard kan werken, maar omdat ik de dingen die ik doe graag goed doe.



Misschien zijn er meer studenten zoals ik, maar belangrijker nog, misschien zijn er nog veel meer struikelblokken, die studenten nu weerhouden, terwijl zij toch goede registeraccountants zouden kunnen worden? Er zal op dat gebied wel al onderzoek gedaan zijn, maar wellicht nog niet genoeg? In ieder geval lijkt er nog niet veel te veranderen, of gaan veranderingen met de trekschuit.