VO-raad luidt noodklok over gebrek aan accountants in onderwijs

Scholen kunnen steeds moeilijker een accountant vinden. Op offerteverzoeken krijgen zij maar één of twee inschrijvingen. Daarbij zijn forse prijsstijgingen of bijzondere voorwaarden eerder regel dan uitzondering, aldus de VO-raad die scholen oproept zich te melden als zij hun jaarstukken niet gecontroleerd krijgen.

Onlangs is voor de aanpak van dit probleem een werkgroep bestaande uit PO-Raad, VO-raad, accountantskantoren, administratiekantoren, OCW, DUO en de Inspectie van het Onderwijs bijeengekomen. De werkgroep constateert enerzijds een dalend aantal (onderwijs)accountants. In de afgelopen maanden zijn enkele kantoren gestopt met het bedienen van schoolorganisaties. Kleinere nieuwe kantoren die zich richten op de sector worden veelal bemenst door accountants die eerder werkzaam waren bij bestaande kantoren. Daarnaast loopt de instroom in accountantsopleidingen op hogescholen en universiteiten al een aantal jaren terug. De krapte maakt dat accountantskantoren veelal de keuze maken om alleen nog grotere instellingen te accepteren als (nieuwe) klant. Daar waar weinig keuze is bestaat er een reëel risico op een ongezonde marktmacht en prijsopdrijving.

Toenemende verantwoordingslast

Anderzijds constateert de werkgroep een steeds verder toenemende verantwoordingslast, als gevolg van nieuwe of aanvullende wet- en regelgeving, die leidt tot een toename van verantwoordings- en controleactiviteiten. Daarbij is de druk op het jaarverslagproces dit jaar verder opgehoogd door OCW als gevolg van de aanpassing van de beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen. Hierdoor kunnen scholen die hun jaarverslag niet op tijd hebben kunnen indienen (voor 1 juli), gekort worden op de bekostiging. Dit heeft de druk op administratiekantoren en accountantskantoren verder verhoogd wat ook weer één van de oorzaken is dat deze zich terugtrekken uit de sector.

Sneller beboet

Daarbij doemt het probleem op dat de Inspectie door nieuwe beleidsregels financiële sancties oplegt als de jaarstukken of de bekostigingsgegevens te laat zijn ingediend. Om het probleem te tackelen acht de VO-raad het noodzakelijk gezamenlijk te werken aan oplossingen. Structurele aanpassingen vragen veelal een lange doorlooptijd, daarom wordt er gelijktijdig gezocht naar oplossingen voor de korte termijn. Om de omvang van het tekort aan accountants te kunnen onderbouwen richting het ministerie van OCW en onderwijsinspectie vraagt de raad schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zowel in het po als in het vo om zich te melden als zij tot op heden nog géén accountant hebben gevonden voor de controle van 2023.

In kaart brengen

De VO-raad wil ook horen van schoolbesturen die nu dit jaar alsnog een accountantskantoor hebben gevonden maar waarbij dit erg veel moeite heeft gekost. Binnenkort zal de raad daarom ook schoolorganisaties die de afgelopen tijd gezocht hebben naar een accountantskantoor, vragen om inzicht te geven in het aanbestedingsproces.