Stap voor stap op weg naar de toekomst

Vorige maand verschenen twee rapporten waaruit blijkt dat de accountancysector niet voldoende veranderingsgezind is. Dit is een risico. Ten eerste voor de kwaliteit van de controle zelf en ten tweede voor de continuïteit van de sector. Dat moet anders. Het goede nieuws: innoveren is helemaal niet zo eng.

Het rapport Druk en tegendruk, de slotrapportage van de kwartiermakers toekomst accountancy, moet voor veel accountants ongemakkelijke stof zijn geweest. De veranderingsbereidheid in de sector is volgens hen te laag. Sterker nog: voorgestelde wijzigingen en verbeteringen worden door de sector van tafel geschoven als “regeldruk, kosten, rompslomp, overlast,” schrijven de kwartiermakers: “Nauwelijks blijkt het besef dat de voorgestelde wetswijzigingen voortkomen uit maatschappelijke onvrede en objectieve aanbevelingen.” Ronduit vernietigend zijn zij over de houding ten aanzien van innovatie van de sector: daar doen accountants “teleurstellend weinig” mee.

Inzet datagedreven technieken blijft achter

Terwijl dat toch echt noodzakelijk is, blijkt ook uit een ander rapport. Trendzicht 2024 van de Autoriteit Financiële Markten geeft een overzicht van de belangrijkste trends en gevaren voor de financiële sector als geheel. Aan de accountancysector wijdt de toezichthouder een apart hoofdstuk.

Daarin wijst de AFM onder andere op “nieuwe rapportage-eisen die van ondernemingen vragen te rapporteren over veel meer dan traditionele financiële informatie. Daarnaast neemt digitalisering, en recentelijk AI modellen in het bijzonder, een grote vlucht. Dit heeft mogelijk grote gevolgen voor de bedrijfsvoering, verdienmodellen en daarbij horende materiële risico’s. Het is aan de accountant om deze ontwikkelingen bij te houden en tijdig over de kennis en expertise te beschikken om deze veranderende ondernemingen te controleren.”

Die staat niet te trappelen, lezen we even verderop: “Digitalisering biedt mogelijkheden om de wettelijke controle te innoveren, maar de inzet van datagedreven technieken lijkt voorlopig achter te blijven.”

Klein beginnen

Dat mag het beeld zijn voor de sector als geheel, maar gelukkig zie ik in de praktijk genoeg voorbeelden van kantoren die de mogelijkheden van datagedreven technieken wel aangrijpen. Kantoren die begrijpen dat je niet meteen je hele controlepraktijk in een kunstmatig intelligente black box hoeft te stoppen, waarvan het nog maar de vraag is wat daar uit komt. Je kan ook klein beginnen, en AI-toepassingen gebruiken om routinematige taken te automatiseren. Dat speelt tijd vrij voor het ‘echte’ werk, en helpt om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Wij helpen bijvoorbeeld kantoren met het onleesbaar maken van gegevens op identiteitsbewijzen. Als kantoor moet je de identiteit van je klanten controleren. Als je dat eenmaal hebt gedaan, heb je het document met deze gegevens niet meer nodig in het klantdossier. Door die onleesbaar te maken, voorkom je dat ze gehackt worden en in handen van onbevoegden vallen.

Je kan AI ook gebruiken om informatie die zich in je dossiers bevindt beter toegankelijk te maken. Een kantoor wilde weten welke KvK-uittreksels ouder waren dan een jaar, waar ze in het dossier zaten (en of ze überhaupt in het dossier zaten). Het duurt wel even om dat met de hand uit te zoeken, maar met inzet van slimme technologie is het zo gepiept.

Steve Jobs

Tijdens het seminar Compliance in Action dat wij onlangs organiseerden, zei Ewout Brouwers, ceo van PIA Group, dat je echt niet Steve Jobs hoeft te heten om te innoveren. Innovatie is volgens hem de opeenstapeling van heel veel kleine verbeteringen. Als je het zo bekijkt, wordt innoveren ineens een stuk minder eng.

Stapje voor stapje. Wie durft dat nou niet?

Dit artikel is geschreven door Max van der Doelen van Hyarchis.