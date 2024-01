Column | Cultuurverandering heeft een vuurtje nodig

In de accountancysector spreken we regelmatig over een gewenste cultuurverandering. De NBA doet onderzoeken en geeft er invulling aan met het thema Cultuur. De Kwartiermakers toekomst accountancysector vroegen er aandacht voor. De accountantskantoren pakken verantwoordelijkheid door beleid en procedures op te stellen en een goede ‘tone-at-the-top’ te organiseren. En de AFM onderzoekt in hoeverre de cultuur bij accountantsorganisaties gericht is op kwaliteit.

Mijn conclusie: Binnen de sector willen we graag een cultuurverandering en hebben dit hoog op de agenda staan.

So far so good.

Maar staat het ook op de juiste agenda? Een cultuurverandering kan naar mijn idee namelijk ook heel klein beginnen.

In mijn begeleiding van (aankomende) accountants zie ik helaas nog vaak dat er in al de jaren dat ik meedraai niet veel is veranderd. De planning en het realiseren van de deadlines zijn belangrijk, zo niet het belangrijkste. De mensen die de planning en deadlines realiseren, zetten we onvoldoende in hun kracht. We laten ze soms onvoldoende bloeien, waardoor ze het beroep minder leuk gaan vinden. Wat ik veelal zie, is dat het werk nog wel uitdagend en interessant is, maar dat de randvoorwaarden onvoldoende worden geborgd.

Complimenten geven en krijgen

We zijn heel goed in het kijken naar wat niet goed gaat. We zouden veel vaker kunnen kijken naar de dingen die juist goed gaan. Laten we vaker successen met elkaar vieren en elkaar complimenten geven.Daarmee kunnen we ook echt al een kleine cultuurverandering inzetten.

Het geven van complimenten staat helaas niet altijd bovenaan. “Je doet je werk toch gewoon?” Ik ontving helaas geen compliment als ik de systeem- of gegevensgerichte werkzaamheden net even sneller had afgerond dan gepland.

“Cultuurverandering heeft een vuurtje nodig. En weet je wat zo mooi is? De houtjes voor dat vuurtje kun jij heel makkelijk sprokkelen.”

Complimenten geven is lastig, maar het ontvangen ervan zo niet lastiger. Dat kan namelijk gevoelsmatig heel vreemd zijn. De eerst reactie is namelijk vaak: Dank je wel, maar…… (daar is de kritische blik weer naar wat niet goed gaat).

Als je een compliment bewust in ontvangst neemt en dat ook uitspreekt, voelt dat anders. Een compliment komt dan echt binnen en het geeft een blij gevoel. Er verschijnt een glimlach op je gezicht, je gaat rechterop zitten en je voelt dat je wordt gewaardeerd.

Oefening baart kunst

Mijn voorstel: laten we elkaar vaker complimenten geven. Oefening baart immers kunst.

Ik ben ervan overtuigd dat het dan meer ‘normaal’ wordt. En door te oefenen met ontvangen, ga je uiteindelijk ook trotser zijn. Trots op wat je zelf hebt bereikt of met elkaar.

Laten we iedere dag minimaal een compliment aan iemand geven. Je zult zien dat het bijdraagt aan iets moois, of magisch zoals ik het ook wel noem.



Dus…..met het geven van een compliment sprokkel je een houtje om het positieve vuurtje van de cultuurverandering aan te wakkeren. Hoe klein het compliment ook is.



Doe je mee? Geef jij morgen en de dagen erna minimaal 1 persoon een compliment?

Ik ben Martine Cranendonk en begeleid (aankomend) accountants naar meer zelfvertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat als we meer verhalen met elkaar delen dat spreken over onderwerpen als durven, grenzen aangeven en hulp vragen normaal gaan worden.

Over onder andere bovenstaande thema’s schreef Martine het e-book ‘Vanuit eigen kracht naar zelfvertrouwen’. Ook geeft ze maandelijks de gratis masterclass ‘Zelfvertrouwen door inzicht’. De eerstvolgende is op 30 januari a.s.