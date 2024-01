De kracht van ondernemerschap in de fiscale wereld: een nieuwe kijk op advies 

De fiscale wereld wordt steeds complexer. Dat biedt uitdagingen en tegelijkertijd ook veel mogelijkheden. En óók een verschuiving in benadering. Een dergelijk uitdagend landschap vraagt om een entrepeunerial mindset; een ondernemersbenadering, die verder gaat dan de traditionele methoden. Een aanpak die een proactieve insteek, innovatieve denkwijze en een betrokken houding vooropstellen. En de verwachting is dat een dergelijke transitie in de wijze waarop fiscale diensten worden aangeboden en ontvangen, in de toekomst steeds gangbaarder zal worden.

Een ondernemersmentaliteit in de fiscale praktijk gaat verder dan het volgen van regels en wetten, het opvolgen van opdrachten of het tevreden zijn met basale informatie. Het betekent het actief zoeken naar nieuwe mogelijkheden, het benutten van ontwikkelingen en het aanbieden van oplossingen die echt aansluiten bij de unieke behoeften van elke cliënt. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Het vereist een combinatie van diepgaande fiscale kennis en een flexibele, vooruitstrevende instelling. Niet slechts het lopen van de gezette koers, maar alle mogelijke paden onderzoeken die wellicht interessant kunnen zijn. Omdat je nooit iets zal doen ‘omdat het altijd al zo ging’ maar telkens blijft toetsen of dit nog werkelijk de beste oplossing biedt.

Voordelen van een ondernemersbenadering

De voordelen van deze benadering zijn veelzijdig. Het stelt fiscale adviseurs in staat om meer te zijn dan alleen experts op het gebied van belastingwetgeving; het maakt hen tot strategische partners voor cliënten. Dit leidt tot betere, op maat gemaakte adviezen en helpt bedrijven en individuen om fiscaal efficiënter en effectiever te opereren. Niet achter je klanten staan, maar náást ze staan door ze proactief te ondersteunen, mee te denken in de moeilijkheden én mogelijkheden die ze ondervinden (of in toekomst te wachten staan) en brede betrokkenheid te tonen.

Scribes Tax Lawyers: een praktijkvoorbeeld

Een sprekend voorbeeld van deze innovatieve benadering is te vinden bij Scribes Tax Lawyers. Onder leiding van Gunar Gijsbrechts heeft dit kantoor de ondernemersmentaliteit tot de kern van hun dienstverlening gemaakt. Ze onderscheiden zich door niet alleen te adviseren op fiscaal gebied, maar ook door hun diepe betrokkenheid bij de business en persoonlijke doelen van hun cliënten. Het resulteerde in een service die verder gaat dan de standaard fiscale advisering, een boeiende klantenkring en niet in de laatste plaats tot een avontuurlijke plek voor werknemers.

Bij Scribes tonen ze ondernemerschap niet alleen aan hun cliënten, maar het is ook kenmerkend voor de eigen werkwijze. En dat brengt volgens Gunar een scala aan voordelen met zich mee, waaronder:

1. Intrinsieke betrokkenheid

“Scribes kenmerkt zich door een diepgewortelde betrokkenheid. Het is meer dan slechts verantwoordelijkheid nemen, het biedt de ruimte om creatief te floreren. Hier heb je de vrijheid om innovatieve benaderingen te verkennen, nieuwe markten te ontdekken en out-of-the-box oplossingen aan te dragen. We moedigen een frisse manier van denken aan. Het enthousiasme groeit als we bestaande patronen uitdagen en zoeken naar maatwerkoplossingen. We willen niet stilstaan in vastgeroeste denkwijzen, maar continu het bestaande toetsen.”

2. Vrijheid om de koers te bepalen

“Scribes viert binnenkort haar zesjarig bestaan en wil breken met de beperkingen die soms gepaard gaan met het idee dat je moet meevaren op bestaande werkwijzen binnen het fiscale domein. Wij doen het anders. We moedigen medewerkers aan om input te leveren over de koers van de praktijk en werken nauw samen om deze doelstellingen te realiseren. Medewerkers ervaren daardoor veel vrijheid en krijgen sneller verantwoordelijkheid. Dit leidt tot zowel inhoudelijke als persoonlijke ontwikkeling van collega’s. Initiatieven en ideeën hebben directe invloed op de richting die Scribes inslaat. Hier geven we niet alleen vorm aan de toekomst; we creëren deze gezamenlijk.”

3. Diepgaande persoonlijke ontwikkeling

“Ondernemerschap is meer dan een reis van zakelijke groei. Het is een ontdekkingsreis naar persoonlijke ontwikkeling en gaat verder dan het verdiepen van kennis. Het draait bijvoorbeeld ook om het aanscherpen van soft skills, het uitbreiden van je netwerk en het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten. Bij grote kantoren zie je vaak dat deze persoonlijke ontwikkeling mede afhangt van de bestaande structuren binnen die organisatie en de groei van een netwerk – vanwege bekendheid van het kantoor in de markt – naar de achtergrond verdwijnt. Zelf heb ik altijd aandacht en veel voldoening gehaald uit de bloei van mijn netwerk. Daar pluk ik nu de vruchten van. Deze benadering gaat verder dan alleen commerciële of fiscaal inhoudelijke kansen en risico’s signaleren. Ik haal voldoening uit het samenbrengen van relaties die mogelijk iets voor elkaar kunnen betekenen. We gaan verder als het gaat om betrokkenheid bij cliënten wat tot verdieping van de relatie leidt en bijdraagt aan de ontwikkeling van collega’s.”

Conclusie

Kortom, het verder doortrekken van een ondernemersmentaliteit in de fiscale wereld is veelbelovend. Door actief te zoeken naar nieuwe kansen en oplossingen die echt passen bij de cliënt, worden fiscale adviseurs meer dan experts; ze worden strategische partners. Het succesverhaal van Scribes Tax Lawyers laat bovendien zien dat ondernemerschap niet alleen iets is waar cliënten wel bij varen, maar ook de werknemers. Een ondernemersbenadering lijkt de toekomst te bepalen, niet alleen als antwoord op huidige uitdagingen, maar ook als bron van nieuwe groeikansen.

