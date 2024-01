Personalia | Nieuwe participant bij Vallei Accountants Agri

Nico van Eckeveld participeert vanaf 2024 bij Vallei Accountants Agri. Hij werkt ruim 5 jaar bij Vallei en heeft daarvoor jarenlang gewerkt bij de Rabobank als Accountmanager Groot Zakelijk in de agrarische sector.

Vallei Accountants heeft een eigen variant opgezet van de partnerstructuur die een aantal accountantskantoren hanteren: een Stichting Administratiekantoor. Daarmee kunnen collega’s participeren in het bedrijf. Vallei Agri werd ongeveer 12,5 jaar geleden opgericht door Erik Versteeg en Marfred De Leeuw. Met een team van inmiddels ongeveer 30 collega’s is het kantoor actief als agri-specialist in de regio Midden Nederland en ook daarbuiten.

Nico van Eckeveld houdt zich graag bezig met advisering over bedrijfsontwikkeling, begeleiding van financieringsaanvragen en bedrijfsovernames. Naast Van Eckeveld participeren op dit moment ook Haico Kieft en Gijsbert de Greef bij Vallei Accountants Agri. Die twee zijn de eerste collega’s die destijds bij Vallei Agri zijn gestart.

