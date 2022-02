Vallei Accountants kiest voor ‘stakkers’ als alternatief voor partnermodel

Vallei Accountants heeft een eigen variant opgezet van de partnerstructuur die een aantal accountantskantoren hanteren: een Stichting Administratiekantoor, waarmee collega’s kunnen participeren in het bedrijf. Eigenaar Marfred de Leeuw legt uit hoe dat werkt.

Het partnermodel in de accountancy heeft zijn langste tijd gehad, stelde ING onlangs in een studie: de sector vergrijst en de toch al schaarse jongeren hebben er weinig mee. Fiscaal gezien is het partnermodel ook geen populair onderwerp omdat veel partners bij accountants-, advies- en advocatenkantoren op de Zuidas maar eindeloos belasting zouden blijven uitstellen dankzij deals met de Belastingdienst over het gebruikelijk loon. De AFM constateerde tot slot al eerder dat het partnermodel ook al niet echt bijdraagt aan kwaliteitverbetering op het gebied van audits.

Waarom een andere eigendomsstructuur?

Maar wat is dan een alternatief om werknemers aan je te binden? Eigenaar Marfred de Leeuw van Vallei Accountants denkt het antwoord gevonden te hebben. ‘Waarom zou een accountantskantoor anders zijn dan een reguliere onderneming qua eigendomsstructuur?’, vraagt De Leeuw zich af op LinkedIn. ‘Bij Vallei kennen we geen partnerstructuur, wij kiezen ervoor om door middel van een Stichting Administratiekantoor (STAK) collega’s de gelegenheid te geven om te participeren.’ Een van de ‘stakkers’, zoals de deelnemende medewerkers worden genoemd, is per 1 januari Hylke Frankena. Accountancy Vanmorgen vroeg De Leeuw hoe het werkt.

Hoe ziet jullie medewerkersparticipatiemodel er precies uit?

‘Collega’s kunnen investeren in certificaten van aandelen en verkrijgen hiermee het winstrecht op de aandelen.’

Hoe lang hanteren jullie dit model al en hoeveel deelnemers zijn er inmiddels?

‘Er zijn inmiddels zeven Stakkers bij Vallei. In 2018 zijn we hiermee gestart. Het voordeel is dat wij niet de beperkingen kennen van het partnermodel dat een bepaald winstaandeel per partner overeind moet blijven en dat er geen plaats meer is voor meer participanten. Met dit model kunnen we voorlopig nog wel door blijven gaan qua participaties. Verder is fulltime werken hiervoor ook geen vereiste.’

Wat levert een participatie op?

‘Mede-eigenaarschap en dus een evenredig deel van de winst dat wordt uitgekeerd op deze certificaten. Het mooie is ook dat er jong geparticipeerd kan worden, een aantal van de laatste participanten was nog geen 30. Verder hebben we een periodiek Stak-overleg, waar meer inzicht wordt gegeven en zaken worden gedeeld.’

Wanneer kun je participeren?

‘De drempel is het voldoen aan bepaalde kwalificaties en natuurlijk ook wel langere tijd bij Vallei in dienst zijn. Een aantal voorbeelden van kwalificaties zijn het hebben van de accountantstitel en als zodanig functioneren, het zijn van senior fiscalist of het hebben van een ander specialisme, het aansturen van een team, werk van hoge kwaliteit leveren et cetera. De standaarden zijn dus zeker ook aanwezig, omdat wij als kantoor kwaliteit en onderschap willen uitdragen. Daarin wordt van ‘stakkers’ een voortrekkersrol verwacht.’

‘De werk-privébalans botst geregeld met het partnermodel’

En bij jullie hoef je dus niet tien jaar lang tachtig uur per week te maken?

‘Belangrijk verschil met het traditionele partnermodel is de weg naar het medewerkersparticipatiemodel. Bij traditionele accountantsorganisaties is het maken van lange werkwerken in aanloop naar het partnerschap vaak toch wel een vereiste. Als partner worden deze lange werkweken vervolgens een groot deel van de carrière ook nog verwacht. Bij jonge talentvolle mensen ligt de nadruk niet alleen meer op carrière maar ook op privé: het gezin, een gezonde levensstijl en de sociale omgeving. Dat botst geregeld met het traditionele partnermodel. Wij zijn met een gemiddelde leeftijd van 30 jaar de volgende generatie accountants. Het is echt jammer om te zien dat zoveel jonge en talentvolle mensen vertrekken uit de accountancy. Vallei Accountants wil dit anders doen en op deze wijze mensen op een extra manier binden. De participatie kan echter nooit het enige middel zijn om de collega’s te binden. Alhoewel het in de praktijk niet altijd lukt, is het zeker ons streven een goede balans tussen zakelijk en privé te hebben.’