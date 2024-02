Sdu komt met AI-oplossing voor juristen en fiscalisten

Met de lancering van GenIA-L heeft Sdu in Nederland de eerste betrouwbare generatieve AI-toepassing voor juristen en fiscalisten op de markt gebracht. In tegenstelling tot andere openbare AI-tools als ChatGPT levert GenIA-L wel betrouwbare antwoorden met bronvermelding voor de beroepsgroep. Dat levert veel tijd- en efficiencywinst op.

Moederbedrijf Lefebvre Sarrut, Europees leider op het gebied van juridische en fiscale kennis, lanceerde GenIA-L vorig jaar al met succes op de Spaanse en Franse markt. De tool is samen ontwikkeld met en uitgeprobeerd door honderden juristen, fiscalisten en eigen AI-experts en is gevoed met juridische en fiscale documenten en bronnen. Na de lancering in Nederland gaat Sdu de AI-tool samen met vijf zogeheten launching partners verder ontwikkelen.

Compleet antwoord

GenIA-L maakt het zoeken naar informatie door juridische en fiscale professionals sneller, eenvoudiger en krachtiger. Zij krijgen direct een compleet antwoord op een onderzoeksvraag, gebaseerd op betrouwbare bronnen, en komen zo sneller tot de kern. AI verkleint de kans om daarbij iets te missen. ,,Er is een grote werkdruk en een personeelstekort bij deze beroepsgroep. Het ouderwetse zoeken kost gewoon heel veel tijd. Daar maken we een grote slag in, zodat je makkelijker door het zoekproces heen gaat”, zeggen manager Rechtsorde Niels Bergers en productmanager NDFR Evelien Verhage van Sdu.

Risico

Bij het gebruik van meer algemene AI-tools zoals ChatGPT lopen juristen en fiscalisten het risico misleid te worden door onjuiste en onvolledige informatie, ontdekte Sdu eerder. Generieke Gen-AI producten doorzoeken alle bronnen, dus niet alleen juridisch- of fiscaal relevante databases en documenten. Omdat bronvermelding ontbreekt, is niet na te gaan of de gevonden informatie 100 procent betrouwbaar of bruikbaar is.

Gevalideerd

Informatie van GenIA-L is gebaseerd op gevalideerde juridische bronnen, dus wel betrouwbaar en bruikbaar voor juristen en fiscalisten. De getoonde informatie en argumenten zijn gebaseerd op actuele juridische bronnen uit de toonaangevende juridische databanken van Sdu zoals Rechtsorde, OpMaat en NDFR. ,,We hebben eigenlijk alle minpunten van de generieke AI-tools proberen op te lossen in GenIA-L. Bij ons kun je onder andere een bronvermelding zien, wat voor juristen en fiscalisten van belang is. Ook baseert de tool zich alleen op betrouwbare bronnen, die door redacties zijn geschreven of afkomstig zijn van overheidsinstanties. Algemene tools nemen ook allerlei blogs en zelfs verzonnen teksten mee in hun antwoorden. Omdat de bronvermelding ontbreekt, weet je dan niet zeker of het juiste informatie is”, zeggen Bergers en Verhage.

Doorontwikkelen

GenIA-L is 31 januari op de markt gebracht. De komende zes maanden gaat Sdu het product samen met vijf kantoren doorontwikkelen. Drie uit de fiscale sector: Visser & Visser, HLB Witlox Van den Boomen en Mazars. En twee uit het juridische werkveld: Houthoff en AKD. Samen met hun juristen en fiscalisten en met eigen AI-experts wordt bepaald wat GenIA-L nog meer moet kunnen om juridisch-fiscale werkprocessen efficiënter te maken. ,,Wij geloven sterk in de krachtige interactie tussen AI en de juridisch professional. Die krijgt hulp van een slimme digitale, research-assistent, die helpt bij het oplossen van complexe casussen, actuele kennis van het Nederlands recht heeft en deze kennis direct toepast”, leggen Bergers en Verhage uit.