Belastingdienst komt met compensatie aangifteselectie op niet-fiscale gronden

Een groep van ongeveer 2.500 mensen krijgt een financiële compensatie van de Belastingdienst omdat het niet aannemelijk is dat hun belastingaangiften op fiscale gronden zijn geselecteerd. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën in een Kamerbrief.

Dat het bij die groep mensen niet aannemelijk is dat hun belastingaangiften op fiscale gronden zijn geselecteerd bleek uit onderzoek naar aangiften tussen 2012 en 2019, naar aanleiding van vragen die opkwamen rond de zogenoemde Selectie aan de Poort en de onderzoeken naar de Fraude Signalering Voorziening (FSV).

Geen voor fiscaal toezicht relevante criteria gevonden

Om vast te stellen om hoeveel mensen het gaat zijn 10.300 aangiften opnieuw handmatig beoordeeld. Hierbij is onderzocht welke elementen in de aangiften, zoals aftrekposten voor zorgkosten en of giften, aanleiding hebben gegeven voor selectie van de aangifte. Hieruit is gebleken dat bij circa 2.500 aangiften geen voor fiscaal toezicht relevante criteria konden worden teruggevonden. Dit betekent dat voor deze burgers niet uitgesloten kan worden dat hun aangiften onterecht zijn geselecteerd en dat zij daarmee mogelijk geen gelijke behandeling hebben gehad.

Wetsvoorstel aangenomen

Het wetsvoorstel voor het uitkeren van de compensatie was opgenomen in het pakket Belastingplan 2024 en is aangenomen. De Belastingdienst kan hierdoor starten met de uitvoering van de regeling. De eerste burgers zullen naar verwachting in februari 2024 geïnformeerd worden over de uitkomsten van het onderzoek naar de selectie van hun belastingaangifte, meldt de staatssecretaris. De burgers die hiervoor in aanmerking komen, zullen in het eerste kwartaal van 2024 hun compensatie ontvangen via een voor bezwaar vatbare beschikking. Naar verwachting is er ongeveer 15 miljoen euro met de regeling gemoeid, gemiddeld bedraagt de compensatie daarmee ongeveer 6.300 euro per betrokken burger.

