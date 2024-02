Waarom zou je als accountant of boekhouder softwareadvies geven? 

De rol van accountants en boekhouders is in transitie en verschuift van het controleren van cijfers naar die van begeleiding en advies. We snappen dat het adviseren van klanten over boekhoudsoftware niet per se jouw taak is, maar je kunt er in onze snelle en digitale wereld bijna niet om heen. En wellicht vind je dat dit niet tot je takenpakket hoort, heb je standvastige klanten of vrees je dat je klanten minder gebruik zullen maken van je diensten als ze zelf hun boekhouding doen.

Maar het tegendeel is waar. Wij zijn ervan overtuigd dat het adviseren van software niet alleen een strategische zet is, maar ook een essentiële stap in de digitale transformatie binnen de accountancysector. Daarom delen we in dit blog graag de voordelen van het geven van softwareadvies met je.

Win-winmogelijkheden voor jou en je klant

Het proactief geven van software-advies levert meer op dan je denkt. Voor je klant wordt het beheren van de financiën eenvoudiger en kost het minder tijd en moeite. En voor jou wordt het makkelijker om met klanten samen te werken en verhoogt het je serviceniveau. Klinkt als muziek in je oren, toch?

Máár het werkt alleen als je de juiste boekhoudsoftware adviseert. Want laten we eerlijk zijn, als dit verkeerd gaat kan het alle partijen enorme kopzorgen geven. Door de juiste aanbevelingen te doen kun je deze situatie niet alleen vermijden, maar ook:

Vertrouwen opbouwen

Je klanten meer waarde bieden

Mogelijk meer inkomsten genereren

De voordelen van het geven van softwareadvies

Het geven van softwareadvies brengt veel voordelen voor jou en je klanten met zich mee. We zetten ze graag voor je op een rijtje.

Voordelen voor jou:

Efficiënte samenwerking doordat de aanlevering van documenten en de communicatie via dezelfde software verloopt. Meer tijd over voor strategisch advies dankzij het automatiseren van handmatige routinetaken. Verbeterde productiviteit en nauwkeurigheid in financiële processen.

Voordelen voor je klanten:

Stroomlijnen van bedrijfsprocessen en een betere algehele financiële gezondheid van hun bedrijf. Snellere rapportage dankzij real-time inzicht. Hogere bruto winstmarges doordat onderneming sneller groeit.

Kortom: accountants en boekhouders die hun klanten software-advies geven, laten in feite hun praktijk het snelst groeien. En belangrijker nog, hebben een hogere brutowinst. Dit komt omdat deze klanten dankzij hun accountant een beter financieel systeem voor hun bedrijf hebben. Ze groeien nu sneller dan ze ooit hadden gedacht en ze kunnen betere financiële beslissingen nemen op basis van actuele cijfers, die real-time beschikbaar zijn.

Wat levert het geven van softwareadvies écht op?

Jouw klanten zijn dankzij gepast softwareadvies bereid om een hogere vergoeding te betalen voor je geleverde diensten. Ook wordt samenwerken een stuk eenvoudiger. Klanten die van andere of voor jou onbekende boekhoudsoftware gebruik maken, kosten meer tijd en moeite waardoor je verliest op snelheid en uitvoerbaarheid. Verder levert het geven van softwareadvies jou ook nog eens efficiëntiewinst op bij het:

Stroomlijnen van je werkprocessen

Versterken van je capaciteit

Verstevigen van je concurrentiepositie

Door je klanten op een positieve manier te laten zien welke efficiencyslagen er te behalen zijn met het gebruik van dezelfde software als jij, zet je de eerste stap in het geven van relevant software-advies. Dus beantwoord niet alleen voor jezelf, maar ook voor je klanten de vraag: waarom is het gebruik van de juiste software zo belangrijk voor onze samenwerking?

Niet elke klant wil of kan zelf de boekhouding doen. Daarom wil je als accountant of administrateur meerdere samenwerkingsmogelijkheden aanbieden. Want de ene klant wil alleen resultaten zien, terwijl de ander ook graag gebruik wil maken van een facturatietool of zelfs de complete bedrijfsboekhouding wil bijhouden. Voor de efficiency en bedrijfsvoering van jouw kantoor, is het belangrijk om niet met alle opties mee te gaan. Als je werkprocessen automatiseert met de Accountancy suite, kun je uit vier samenwerkingsscenario’s kiezen. Meer informatie over deze scenario’s lees je in dit blog.