Boekhoudsoftware adviseren aan je klant: waarom, hoe en wat?

Als accountants- of administratiekantoor wil je – net als iedere ondernemer – zo efficiënt mogelijk werken. Van invoer- tot advieswerk; elke taak wil je zo snel, makkelijk en vooral goed mogelijk uitvoeren. Daarvoor is het wel zo handig als je klant werkt op de manier die jij fijn vindt. Met de software van jouw voorkeur. Maar hoe krijg je de klant zover om met dezelfde software werken? Met onze tips, inclusief handige video die je richting je klant kunt gebruiken, pak je software-advies slim aan.

In een eerder artikel schreven we al waarom je zou moeten willen dat meer klanten met jouw favoriete software werken. Ten eerste brengt de juiste boekhoudsoftware efficiëntieverbeteringen. Je automatiseert arbeidsintensieve taken, stroomlijnt rapportages en maakt samenwerking met je klant makkelijker. Hierdoor kun jij de factureerbare uren maximaliseren, meer doen in minder tijd of juist tijd vrij maken voor nieuwe klanten en (advies)diensten. Wanneer je klant een ander pakket – of sterker nog: helemaal geen boekhoudsoftware – gebruikt, verlies je deze efficiëntie. Tijd voor een paar goede tips over het adviseren van bedrijfssoftware dus! Zodat je klanten kiezen voor jouw boekhoudsoftware.

Vijf tips voor succesvol software-advies

1. Bedenk een strategie

Veranderen van software of anders werken betekent allereerst dat je een plan van aanpak moet hebben om klanten te overtuigen van de software die je aanbeveelt. Bedenk vooraf wie je gaat benaderen, hoe je met hem of haar gaat communiceren, welke voordelen je gaat noemen en hoe je eventuele angst voor de overgang kunt wegnemen. Laat zien dat je je inleeft in de situatie van de klant en hoe je met boekhoudsoftware hun werkdag, bedrijfsresultaat, te nemen beslissingen en inzichten kunt verbeteren.

2. Zorg voor de juiste timing

Als je klant steeds meer vragen stelt over zijn financiële situatie, kan dit een teken zijn dat de tijd voor nieuwe boekhoud- en bedrijfssoftware rijp is. In plaats van alleen de gevraagde antwoorden te geven, is het goed vragen terug te stellen. Waarom vraagt je klant dit? Wat wil hij ermee doen? Hoe kun jij hem hierin verder helpen? Ook het begin van een nieuw boekjaar of een uitbreiding van de boekhouding zijn goede momenten.

3. Leg de voordelen uit

De overstap naar Exact Online is geen hogere wiskunde. Maak het dus vooral niet te moeilijk en breng je software-advies enthousiast. Alle functies van het boekhoudpakket uitleggen is niet nodig. Je klant laten zien hoe Exact Online helpt bij het bereiken van de doelen – bijvoorbeeld groei, meer inzicht, beter voorraadbeheer, meer projectbeheersing, snellere facturatie, eerder betaald krijgen – is genoeg. Geef ook eens een voorbeeld van een klant die is overgestapt en wat Exact Online hen gebracht heeft.

4. Houd het gesprek op gang

Klanten overhalen om met boekhoudsoftware te gaan werken, is een proces. Ze stappen niet ineens over na één gesprek. Geef ze de tijd om aan het idee te wennen. Wel is het slim vinger aan de pols te houden door herhaaldelijk op je advies terug te komen. Stip Exact Online aan in nieuwsbrieven, follow-up e-mails of persoonlijke gesprekken die je voert.

Samenwerkingsvormen

Met Exact Online kun je op verschillende manieren met je klanten samenwerken. Bekijk in deze video de samenwerkingsscenario’s en deel deze óók met je klant!

5. Laat zien hoe het werkt

Erover praten is natuurlijk goed, maar het pakket demonsteren werkt vaak het best. Dit kun je doen in de vorm van een (lunch)bijeenkomst met een groepje klanten. Doe dit gewoon op je eigen kantoor als de ruimte het toelaat, en anders op een nabij gelegen locatie. Behandel alleen de belangrijkste voordelen (details zijn meer geschikt voor een een-op-een meeting). Geef live demo’s van het softwaregebruik, vertel hoe je de software zelf gebruikt voor je eigen administratie en deel succesverhalen van andere klanten. Of beter nog: nodig een ​​klant uit die Exact al gebruikt en laat hem of haar vertellen en vragen beantwoorden. Vergeet niet na de bijeenkomst contact te blijven houden met de aanwezigen (zie tip 4). Zo benut je het momentum optimaal en haal je zoveel mogelijk uit je inspanningen.



Wil jij een succesvolle klantensessie organiseren? Bekijk hier de klantensessie toolbox die we speciaal voor jou gemaakt hebben.

En als je alle stappen hebt doorlopen zul je soms alsnog klanten tegenkomen die er nog niet klaar voor zijn om zelf boekhoudsoftware te gaan gebruiken, of over te stappen naar het pakket dat jij prettig vindt. Maak hier geen issue of probleem van. Soms heeft iemand gewoon meerdere gesprekken nodig. Het enige wat je kunt doen, is met aandacht naar je klant blijven luisteren. Succesverhalen delen van andere klanten die wel overgestapt zijn en het op een ander moment weer opnieuw bespreken.