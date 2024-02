Zijn uw producten al ‘ontbossingsvrij’?

Vanaf 29 juni 2023 geldt de European Union Deforestation-free Regulation (EUDR). Het doel is de broeikasgassen te verminderen die de Europese Unie (EU) zelf veroorzaakt. Producten die bijdragen aan ontbossing, mogen niet meer de EU in, niet meer in de EU worden geproduceerd en niet meer uit de EU worden geëxporteerd.

Grote bedrijven moeten vanaf 30 december 2024 aan EUDR voldoen, het mkb krijgt respijt tot 30 juni 2025. Concreet betekent EUDR dat bedrijven die handelen in hout, rundvlees, cacao, koffie, palmolie, rubber, soja en afgeleide producten moeten kunnen aantonen dat hun producten ontbossingsvrij zijn.

Waarvoor geldt de EUDR?

DE EUDR geldt zowel voor producten die in de EU zijn geproduceerd en eventueel worden geëxporteerd, als producten die in de EU worden geïmporteerd.

De EUDR geldt voor grondstoffen die worden gezien als voornaamste veroorzakers van ontbossing en aantasting van bos. Dit zijn: runderen, palmolie, soja, cacao, koffie, rubber en hout. Het geldt ook voor een aantal daarvan afgeleide producten zoals leer, chocolade en meubels.

De EUDR geldt voor alle landen binnen de Europese Unie. Dat betekent dat deze landen zich aan de ontbossingswetgeving moeten houden. En ervoor moeten zorgen dat geproduceerde, geïmporteerde, en geëxporteerde producten ontbossingsvrij zijn.

EUTR

De EUDR is de opvolger van de EUTR (European Timber Regulation) die al sinds 2013 geldt voor de import van hout en houtproducten. De EUTR zal vanaf 30 december 2024 deels niet langer van kracht zijn. De EUTR blijft tot 2028 wel van toepassing op hout dat voor 29 juni 2023 is gekapt en met ingang van 30 december 2024 in handel is gebracht.

Wie moet zich aan de EUDR houden?

De EUDR geldt voor alle marktdeelnemers en handelaren die relevante producten of grondstoffen binnen de EU willen importeren, exporteren of produceren, met als doel om deze weer in de handel te brengen. De EUDR geldt zowel voor grote als kleinere ondernemingen, en ook voor eenmanszaken. De NVWA gaat over toezicht en handhaving van deze wet.