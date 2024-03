Meer Nederlanders hebben dit jaar blauwe envelop ontvangen

Sinds afgelopen nacht 00.00 uur is het mogelijk om online aangifte inkomstenbelasting te doen via MijnBelastingdienst.nl of de aangifteapp. Sommigen zaten er al vroeg klaar voor, want om 08.00 uur vanochtend hadden al 100.000 mensen hun aangifte ingestuurd. De eerste aangifte was 3,5 minuten na middernacht binnen.

Blauwe envelop

Ongeveer 9,2 miljoen Nederlanders hebben de afgelopen weken een blauwe envelop in de bus gekregen met de oproep aangifte over 2023 te doen. Het gaat om 7,3 miljoen particulieren en 1,9 miljoen ondernemers. Dat zijn er meer dan vorig jaar. Toen kregen 8,8 miljoen mensen een aangiftebrief, 7 miljoen particulieren en 1,8 miljoen ondernemers. De toename komt mogelijk door een groei van het aantal belastingplichtigen in Nederland. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zei onlangs dat er steeds meer mensen met betaald werk zijn.

Hulp bij aangifte

Om ervoor te zorgen dat iedereen vóór 1 mei met een gerust hart juist en volledig aangifte kan doen, is er gratis hulp beschikbaar. Om de start van de aangifteperiode en hulpmogelijkheden onder de aandacht te brengen, stonden medewerkers van de Belastingdienst vanmorgen al vroeg in Utrecht, op het plein tussen Utrecht Centraal en Hoog Catharijne. Zo ook Steef Cobben. “We willen benadrukken dat er hulp is voor iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft bij het invullen van de belastingaangifte. Binnen en buiten de Belastingdienst. Kijk op de website belastingdienst.nl/aangifte waar je alle informatie kunt vinden over aangifte doen en op belastingadienst.nl/hulp met een overzicht van de hulpmogelijkheden. Daarnaast zitten we online, telefonisch en aan de balie klaar om mensen te helpen. En wij niet alleen, ook veel maatschappelijke organisaties, zoals bibliotheken, helpen kosteloos bij de belastingaangifte. Kortom, een beetje extra hulp is nooit ver weg.”