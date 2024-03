Getipt door financials: de beste features om je te onderscheiden met strategisch advies

Wil jij je, als financieel professional, ontwikkelen in het geven van strategisch advies? Dan is het van groot belang je werk efficiënter in te delen en tegelijkertijd de kwaliteit van je werk te waarborgen. Laat je inspireren door de ervaringen van verschillende financials, CFO’s en financieel managers en ontdek welke slimme features hen hebben geholpen hun doelen te behalen.

Jezelf onderscheiden door innovatie en strategische advisering staat mogelijk hoog op je wensenlijstje. Dat komt goed uit, want geavanceerde boekhoudsystemen brengen een revolutie teweeg met slimme features die verder gaan dan standaard boekhouden. Functies als automatische factuurverwerking, real-time rapportages en automatische controles automatiseren repetitieve taken.

Het resultaat is meer tijdwinst, minder fouten en de juiste handvatten om je te concentreren op het geven waardevol advies. Slimme features dragen bovendien bij aan de operationele efficiëntie en aan een positieve benadering van financieel beheer. Kortom? Geef het prioriteit, want investeren in het juiste boekhoudsysteem geeft je een voorsprong op de concurrentie en laat waardevolle tijd over voor strategische besluitvorming. Hieronder leggen drie CFO’s waarom zij de features analytisch boekhouden, de Kwaliteitsmonitor en Financiele Monitor graag gebruiken.

CFO Paul Brentjens over analytisch boekhouden

“Sinds we met Yuki zijn gaan werken, houden we ons minder bezig met boekhouden”, aldus Paul Brentjens, CFO van de Spotler Group. Het bedrijf dat automation software voor e-mailmarketing ontwikkelt, heeft de ambitie om een grote Europese speler te worden en dat lukt alleen wanneer de processen geautomatiseerd zijn. “We hebben bijvoorbeeld in 2021 ruim 10.000 documenten verwerkt, waarvan 65% automatisch. Dit geeft ons de ruimte om analytisch met de cijfers te zijn, in plaats van enkel te boekhouden.”

“We stellen tegenwoordig ook hoge eisen aan de maandafsluiting die we proberen op de achtste werkdag gereed te hebben. Daarbij richten we ons op de EBITDA en de MRR analyses”, vertelt Brentjens. Hoe zij dat doen? “Met Yuki kunnen we de cijfers moeiteloos vergelijken, zowel maandelijks als jaarlijks en kunnen ze inzoomen tot op het diepste niveau. Dat maakt het heel inzichtelijk”, zegt hij. “Niet alleen voor ons, maar ook voor de managing directors die op deze manier real-timeinzicht hebben in hun cijfers.”

Waarom InControlz en Bajo Bouw graag de Kwaliteitsmonitor gebruiken

Nico Neppelenbroek, accountant en financieel manager bij InControlz en Bajo Bouw, deelt zijn positieve ervaring met de Kwaliteitsmonitor van Yuki en hoe het heeft bijgedragen aan het minimaliseren van fouten en het verhogen van grip op de cijfers.

“De Kwaliteitsmonitor bleek vanaf dag één essentieel voor een foutloze administratie. Zo automatiseert de Kwaliteitsmonitor de controle van nettolonen, belastingbetalingen en bank conciliatie, wat handmatige fouten voorkomt.”

Neppelenbroek haalt aspecten aan zoals dat het dashboard een volledig overzicht geeft van de administratieve status, inclusief periodecijfers en kwaliteit van de administratie. “Ik heb ontdekt hoe essentieel een goede Kwaliteitsmonitor is voor het bijhouden van onze administratie”, vertelt Neppelenbroek. “In het verleden was het proces om verschillen in nettolonen of loonheffingen op te sporen tijdrovend, met de Kwaliteitsmonitor hebben we hier meer grip op. Het systeem signaleert direct na de loonverwerking of de nettolonen kloppen. Dit maakt snel handelen mogelijk.”

Neppelenbroeks tip? “De Kwaliteitsmonitor vertelt direct of iets goed gedaan is, waardoor je makkelijk kunt bijsturen. Zo kun je gemakkelijk streven naar een 10 op elk onderdeel, dat motiveert toch.” Omdat Yuki nooit slaapt, voert het systeem elke nacht wel 21 kwaliteitscontroles uit op 7 hoofdonderdelen. Zo ben je verzekerd van een up-to-date administratie, 24/7.

Real-time cijfers voor liquiditeitsprognoses bij Nomilk2day

Dennis van Schelt, Manager Finance en Control bij Nomilk2day, ziet de liquiditeitsprognose als essentieel instrument voor het dagelijks overzicht. Het geeft inzicht in toekomstige geldstromen, zodat je tijdig kunt ingrijpen als dat nodig is.

“Kies het juiste boekhoudpakket, dat is het startpunt”, volgens Van Schelt. Het cloud-basedboekhoudpakket van Yuki helpt om je financiële administratie te stroomlijnen en geeft helder inzicht in je financiën. Het pakket biedt verschillende features zoals de Financiële Monitor, die je helpen om een accurate liquiditeitsprognose te maken en op basis daarvan waardevolle adviezen te geven. Een van de voordelen van Yuki is dat het mogelijk is om boekingen automatisch te verwerken, zo beschik je altijd over actuele gegevens en real-time inzicht.

“Zonder nauwkeurige en real-time gegevens aan de voorkant kan er geen goede prognose worden gemaakt aan de achterkant.” Zijn tip? Dagelijks alle administratie doorvoeren, houdt je cijfers up-to-date.

Bij Nomilk2day ervaart hij elke dag weer de voordelen van zijn prognoses in de praktijk. “Ook wij zijn ooit in Excel begonnen, destijds was onze administratie heel eenvoudig”, vertelt hij: “Nu kunnen we niet meer zonder duidelijke prognose om groei te financieren”. Van Schelt geeft aan dat hij 24/7 real-time inzicht heeft in belangrijke financiële gegevens, snel zijn cijfers op orde heeft en verkoopfacturen snel kan verwerken.

Tevens zijn zulke prognoses, volgens Van Schelt, onmisbaar voor het verwachtingsmanagement naar aandeelhouders. Een liquiditeitsprognose helpt om het hele verhaal inzichtelijk te maken en sturing te geven.

