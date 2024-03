Hoe goed is jouw cloudbeveiliging? Praktische tips om dat te ontdekken én te verbeteren

Wanneer je dagelijks bezig bent met het verwerken van vertrouwelijke informatie en financiële gegevens, is goede beveiliging een vereiste. Heb je deze beveiliging niet op orde, bijvoorbeeld door gebrek aan kennis of het onterecht denken dat je veilig bent, dan loop je kans op een beveiligingsincident.

Zeker voor een accountancykantoor leidt dit tot grote reputatieschade. De gevolgen laten zich raden: klanten die jouw kantoor hun gegevens niet meer toevertrouwen met een grote kans op financieel verlies. Gelukkig is er een relatief eenvoudige oplossing waarmee je zelf aan de slag kunt. In deze blog delen we praktische tips waarmee je een kritische blik kunt werpen op de beveiliging van jouw Microsoft 365-omgeving. Vervolgens geven we je handvaten zodat je kunt verbeteren waar nodig.

Hoe beoordeel je jouw beveiligingsniveau?

Voordat je verbeteringen kunt aanbrengen, moet je weten waar je staat. Een handig hulpmiddel hiervoor is de ‘Secure Score’ van Microsoft 365, te vinden op security.microsoft.com.

Maar wat houdt deze score precies in? Het woord zegt het al, je ontvang een indicatie van hoe goed jouw organisatie is beveiligd, rekening houdend met je huidige instellingen en activiteiten. Wil je weten of je het beste jongetje van de klas bent? Dat kan. Je kunt jouw score vergelijken met het gemiddelde beveiligingsniveau van vergelijkbare bedrijven om inzicht te krijgen in waar je staat. Interessant is dat een gemiddeld accountancybedrijf met ongeveer dertig medewerkers meestal een beveiligingsscore van ongeveer veertig procent heeft. Dit betekent dat er bij behoorlijk wat kantoren ruimte is voor verbetering!

Streef naar de ideale score

Nu je weet wat de Secure Score inhoudt, vraag je je wellicht af wat de ideale score is. Hoewel honderd procent perfect lijkt, is dat niet altijd het geval. Een algemeen streefdoel voor een Microsoft 365-omgeving zou een beveiligingsscore van tachtig procent tot negentig procent moeten zijn. Een score van honded procent betekent dat elke mogelijke beveiligingsmaatregel is geactiveerd, wat de productiviteit en flexibiliteit van medewerkers niet ten goede komt. Beveiliging moet fungeren als een beschermende laag, niet als obstakel.

Stappenplan Secure Score

Nadat duidelijk is geworden wat jouw huidige beveiligingsstatus is en welke verbeteringen mogelijk zijn, is het tijd om in actie te komen. Microsoft biedt een handig stappenplan op security.microsoft.com. Deze eenvoudige stappen kun je snel uitvoeren waardoor je het beveiligingsniveau versterkt.

Belangrijk om te vermelden is dat de actielijst van Microsoft slechts een richtlijn is. Binnen de Microsoft-omgeving moeten op verschillende plaatsen instellingen worden aangepast om jouw beveiliging te verbeteren. Microsoft biedt ook verschillende licenties waarmee je de beveiliging kunt aanpassen aan jouw specifieke eisen en wensen. Om ook echt die beveiligingsscore van tachtig-negentig procent te bereiken, dien je licenties en instellingen te kiezen die het beste aansluiten bij de specifieke behoeften en doelen van jouw accountantskantoor.

Beveiliging is een proces dat nooit stopt. Blijf dus proactief en neem structureel de tijd om onze tools en tips te gebruiken. Zo bied je jouw klanten de veiligheid die ze verwachten.

Hulp nodig bij de cloud beveiliging? Wil je meer weten over het verbeteren van jouw beveiliging? Weten welke licenties en instellingen je moet aanpassen? Of wil je dit proces uitbesteden en er geen omkijken naar hebben? Neem gerust contact met ons op. Want better safe then…juist ja.