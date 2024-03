Vergunningplicht voor sommige aanbieders van groepsverzekeringen

Bedrijven die groepsverzekeringen aanbieden aan hun klanten, hebben in bepaalde gevallen per 1 oktober 2025 een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodig. Dat kan onder meer het geval zijn bij bedrijven in de transportsector, verhuissector en autoverhuurbedrijven. De aangepaste regels rondom groepsverzekeringen zijn een gevolg van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Een groepsverzekering is een verzekeringsovereenkomst die is gesloten tussen een verzekeringnemer (in dit voorbeeld een transportbedrijf) en een verzekeraar. Het transportbedrijf kan meerdere personen of ondernemingen als verzekerden op de polis bijschrijven. Een persoon of onderneming kan automatisch toetreden tot een groepsverzekering of niet-automatisch. In dat laatste geval, bij een bewuste keuze en een vergoeding door de klant, is er vanaf 1 oktober 2025 een vergunningplicht voor het transportbedrijf. Als gevolg van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt het transportbedrijf per 1 oktober 2025 gezien als een ‘bemiddelaar in verzekeringen’.

Uitzonderingen op de vergunningplicht

Er is niet in alle gevallen sprake van vergunningplicht. Er is geen sprake van vergunningplicht als klanten (verzekerden) automatisch onder de groepsverzekering vallen en geen keuzemogelijkheid hebben. Of als er geen sprake is van een vergoeding voor de verzekeringnemer. Daarnaast is nog een ‘vrijstellingsregeling’. Op de website staat uitgebreide informatie.

Op tijd aanvragen

De AFM roept betrokkenen op ruim de tijd te nemen voor de aanvraag. Dit traject duurt minimaal 13 weken. Bij vragen kan contact worden opgenomen met het Ondernemersloket. (ondernemersloket@afm.nl)