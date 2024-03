Startende zzp’er loopt vaak geld mis door gebrekkige kennis aftrekposten

Zeven op de tien startende zzp’ers die dit jaar zelf hun aangifte inkomstenbelasting doen, weten niet goed hoe fiscale aftrekposten werken. Vooral het gebrek aan kennis over de investeringsaftrek (KIA) zorgt ervoor dat ondernemers vaak honderden euro’s te veel belasting betalen.Ook weten veel starters niet dat ze hun pensioeninleg en AOV-premie mogen aftrekken van hun belastbaar inkomen.

Vooral starters doen hun aangifte vaak zelf, zo blijkt uit onderzoek van zzp-bank Knab onder ruim 1.000 zzp’ers. 46% van de zelfstandigen die korter dan drie jaar ondernemen, vult de aangifte zonder hulp van een expert in. Naarmate de ervaring toeneemt, besteden ondernemers dat werk vaker uit.

Maar liefst 70% van de starters die dit jaar zelf hun belastingaangifte doen, geeft aan niet goed te weten hoe aftrekposten werken. Onder ervaren zzp’ers daalt dit percentage naar 33%. Met name de investeringsaftrek (KIA) is bij velen onbekend, terwijl juist deze aftrekpost veel zzp’ers geld oplevert als ze die inzetten.

Kortgezegd kunnen ondernemers via deze aftrekpost een deel van het aankoopbedrag van zaken als een laptop, gereedschap en een zakelijke auto aftrekken van hun winst. Op die manier betalen ze minder inkomstenbelasting.

Nadine Klokke (CEO Knab): “Ons onderzoek laat zien dat één op de vijf startende zzp’ers recht heeft op de KIA, zonder dat ze hiervan op de hoogte zijn. Hierdoor betalen ze vaak honderden euro’s meer belasting dan nodig. Dat is extreem zonde. Met Knab doen we er alles aan om ondernemers hierover beter te informeren en financieel slimmer te maken, bijvoorbeeld via webinars.”

AOV-premie en pensioeninleg

Ondernemers kunnen ook belastingvoordeel halen uit hun pensioeninleg en de premie voor hun arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Bijna de helft van alle starters – die zelf aangifte doen – legt regelmatig geld in voor hun pensioen of betaalt een AOV-premie. Van die groep weet maar liefst 30% niet dat ze deze bedragen mogen aftrekken van hun belastbaar inkomen. Bij de ervaren zzp’ers gaat dat om slechts 7%. Klokke: “Deze ondernemers zijn heel verstandig bezig door zich voor te bereiden op hun pensioen of op eventuele arbeidsongeschiktheid. Als ze zichzelf nou ook nog belonen door de ingelegde bedragen af te trekken van hun belastbaar inkomen, plukken ze er nu meteen al de vruchten van.“