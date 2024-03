Vier tips voor wisselen van jaarrekeningsoftware

Het vernieuwen van jaarrekeningsoftware voelt soms als het inlopen van nieuwe wandelschoenen: oncomfortabel, maar noodzakelijk voor een betere toekomst. In deze blog deelt Arjan van Beek van Visionplanner waardevolle inzichten voor een soepele overgang naar moderne jaarrekeningsoftware.

Verandering brengt vaak weerstand met zich mee, vooral als het gaat om het implementeren van nieuwe software binnen je organisatie. Hier zijn drie tips om de overgang soepeler te laten verlopen

Tip 1: Betrek je team vroegtijdig

Een succesvolle migratie naar nieuwe software begint met de volledige betrokkenheid van je team. Vanaf de start is het cruciaal om open te communiceren en iedereen de kans te geven om bij te dragen. Dit zorgt ervoor dat de verandering sneller wordt geaccepteerd en effectief wordt geïmplementeerd binnen de organisatie.

Tip 2: Identificeer de knelpunten

Het is belangrijk om samen met je team de huidige processen onder de loep te nemen. Dit omvat:

De manier waarop de jaarrekening momenteel wordt samengesteld.

De stappen die worden doorlopen met de huidige software.

Wat goed werkt en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Door te begrijpen waarom er aan de oude werkwijze wordt vastgehouden en hoeveel tijd dit kost, krijg je inzicht in de daadwerkelijke kosten van de huidige methode.

Tip 3: Kies voor een moderne oplossing

Het moment is aangebroken om de overstap te maken naar een moderne, veelal cloudgebaseerde, oplossing. De voordelen van cloudsoftware zijn onder meer:

Financiële voordelen ten opzichte van on-premise oplossingen, aangezien er geen investering in hardware en software nodig is.

Meer stabiliteit en minder onderhoud, aangezien dit wordt beheerd door gespecialiseerde bedrijven.

De mogelijkheid om verschillende toepassingen te integreren in één platform, wat flexibiliteit binnen de organisatie bevordert.

Tip 4: Pas werkwijzen aan

Weersta de verleiding om zonder plan over te stappen. Overweeg hoe de nieuwe software je werkprocessen kan verbeteren en betrek deze inzichten bij het overstapproces. Dit voorwerk kan de efficiency na de overstap aanzienlijk verhogen en direct bijdragen aan een soepelere jaarafsluiting. Overweeg bijvoorbeeld risicogericht samenstellen, wat dubbel werk voorkomt en de werkzaamheden beter over het jaar verdeelt. Zorg ervoor dat je oplossing vanaf het begin goed is ingericht om je team te motiveren en direct efficiëntiewinst te boeken.

Voor meer diepgaande inzichten en tips om de overstap naar nieuwe jaarrekeningsoftware vlekkeloos te laten verlopen, is het whitepaper Overeenkomsten tussen wandelschoenen en samenstelsoftware”beschikbaar. Download dit document voor praktische handvatten die je helpen om zonder ‘blaren’ over te stappen.

Download het whitepaper