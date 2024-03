RA12 Registeraccountants opent derde vestiging in Naarden

RA12 Registeraccountants opent per 1 september de deuren van een nieuwe vestiging. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het accountantskantoor er in geslaagd om het personeelsbestand fors uit te breiden en naast de vestigingen in Zwolle en Veenendaal nu ook de deuren te open in Naarden.

Groei

“Wij zien dat ons model een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan deze groei”, licht RA12 toe. “De belangrijkste kenmerken van ons model zijn ‘audit only’, vaste prijzen en geen meerwerk, eerst medewerkers dan nieuwe opdrachten en korte doorlooptijden. Wij schrijven geen uren!”

Specialisatie

De vestiging in Naarden zal net als de vestigingen in Zwolle en Veenendaal actief zijn in het mkb en de (semi-)publieke sector, met een specialisatie in onderwijs, not-for-profit stichtingen en decentrale overheden. Daarnaast werkt RA12 actief samen met verschillende kantoren die onvoldoende capaciteit hebben voor audit, die audits zelf niet kunnen uitvoeren vanwege onafhankelijkheidsproblemen, zelf niet over een vergunning beschikken of hun vergunning willen inleveren. Jim van der Borg en Willem Slotboom zullen de rol van extern accountant gaan vervullen.