Zes handige tools die jouw werk makkelijker maken

Veilig bestanden versturen via de e-mail een gedoe? Nee hoor, niet met deze handige Outlook-plug-in. Als je deze tool combineert met Hix Questions of Hix Docs, weet je zeker dat je nooit meer druk bent met het veilig versturen van bestanden per mail – dat gebeurt nu volledig automatisch!

Wanneer jij namelijk een bestand aan een e-mail hangt, wordt deze automatisch omgezet door SecureShare in een veilige deellink via Hix. Vervolgens krijgt de ontvanger een code toegestuurd per sms, waardoor je zéker weet dat jouw bestanden altijd in goede handen zijn.

2. ClockAssist

‘Uurtje, factuurtje’ is natuurlijk prima. Maar iedere tien tellen zo’n timer omzetten, komt inmiddels waarschijnlijk je neusgaten wel uit. ClockAssist ontwikkelde daar een handige oplossing voor. Van e-mails en facturen tot aan telefoongesprekken toe: deze tool brengt automatisch in kaart aan welke klanten jij hebt gewerkt. En een bijkomend voordeel is dat ‘ie naadloos integreert met Hix Login.

3. DailyDrive van Like-IT

Is er in de loop der tijd een wildgroei aan documenten ontstaan in jouw SharePoint-omgeving? En is daardoor het zoeken naar dat éne bestand net zo makkelijk als het zoeken naar een naald in een hooiberg? Dan is het Document Management Systeem van Like-IT precíés wat je nodig hebt om dit probleem te verhelpen.

Like-IT bouwde als het ware een ‘schil’ rondom jouw SharePoint-omgeving, die communiceert met je CRM-pakket. Voeg je een nieuwe klant toe aan je CRM? Dan krijgt die automatisch een eigen map in je DMS. Zo heb jij weer structuur en overzicht. En zo’n handige oplossing, daar integreren wij natuurlijk ook mee! Alle documenten die je namelijk verstuurt of ontvangt via Hix, komen gelijk in de juiste SharePoint-map terecht.

4. De Bizcuit-app

Als jij voor iedere vraag, factuur of btw-aangifte een aparte mail stuurt naar jouw klanten, kan het maar zó zijn dat ze al die mailtjes helemaal zat zijn. Stroomlijn in dat geval jullie communicatie via de Bizcuit-app. Zo hoeven jouw ondernemers nooit meer te zoeken naar bestanden, leveren ze gemakkelijk facturen aan én krijgen ze automatisch een melding wanneer er een nieuwe vraag openstaat.

Jouw vraagposten? Die stuur je via Hix direct naar de Bizcuit-app. Vervolgens beantwoorden je klanten deze via de app. Die app maak je met Hix trouwens gewoon op in jouw eigen huisstijl – wel zo professioneel.

5. Tess van Acuity

Tess is een CRM-oplossing waarmee jij nóg slimmer te werk gaat. Tess is een oplossing van Acuity die gebruikmaakt van het Salesforce-platform. De software stroomlijnt alle kennis en data binnen jouw kantoor, integreert naadloos met je Microsoft 365-omgeving en natuurlijk ook met Hix. Het grootste pluspunt aan Tess is – in onze ogen – dat je de software van Tess niet hoeft te verlaten om jouw taken uit te voeren. Dankzij de verregaande integraties, voer je ál je taken uit binnen Tess.

6. Onze file-upload

Als afsluiter preken we toch nog héél even voor eigen parochie. Want met onze file-uploadtool, geef je jouw klanten de kans om op eigen initiatief documenten aan te leveren. Zonder dat je daarom hoeft te vragen! Hoe het werkt? Je maakt de link naar jouw uploadportaal beschikbaar, bijvoorbeeld door hem in je e-mailhandtekening te zetten. Vervolgens uploaden jouw klanten hun bestanden – dat is snel, makkelijk én veilig.

Deze tool maakt onderdeel uit van onze Questions-module, maar is ook apart te bestellen. Meer weten over onze file-upload? Neem contact met ons op, we vertellen er graag meer over.