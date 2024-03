Subsidie voor mijnschade gebruikt om te beleggen, ministerie gaat accountant aanspreken

Het Calamiteitenfonds mijnschade Limburg heeft in strijd met de regels subsidiegeld gebruikt om een beleggingsportefeuille aan te houden, meldt regionale omroep L1. Het ministerie van Economische Zaken steekt de hand in eigen boezem, maar gaat ook de controlerend accountant aanspreken op de misser.

Het mijnschadefonds is opgericht om mensen te compenseren die tientallen jaren na de mijnsluitingen in Limburg soms nog altijd last hebben van schade aan hun woning, bijvoorbeeld door verzakking. Het ministerie van Economische Zaken is de grootste subsidieverstrekker. Van 2018 tot eind vorig jaar blijkt het fonds aandelen en obligaties te hebben ingekocht en uiteindelijk ook verkocht met ongeveer een half miljoen euro subsidiegeld. Het ministerie spreekt in antwoord op vragen van L1 over ‘een onverantwoord risico’ en noemt het beleggen “niet wenselijk en niet conform de subsidievoorwaarden.”

Accountant

Hoewel beleggen met subsidiegeld tegen de regels is, gaf BAAT Accountants toch een goedkeurende verklaring af bij de jaarrekeningen van het fonds van de afgelopen jaren. Het ministerie gaat het accountantskantoor daar alsnog op aanspreken. “De accountant heeft een ‘oordeel zonder beperkingen’ afgegeven. Conform de subsidiebeschikking had de accountant daarbij expliciet moeten verklaren of het geld is gebruikt volgens het doel waar de stichting voor is opgericht. Dat is niet gebeurd. We spreken de accountant hierop aan”, laat het ministerie weten.

Hand in eigen boezem

Volgens het mijnschadefonds zelf waren de beleggingen niet in strijd met de subsidievoorwaarden. Ook wordt er op gewezen dat het ministerie “nooit enige opmerking heeft gemaakt” terwijl de beleggingen in jaarverslagen werden gemeld. Voorafgaand aan de beleggingen werd advies gevraagd aan de provincie. Daar bestond geen bezwaar, maar het ministerie werd in 2020 wel door de provincie geattendeerd op de belegging met subsidiegeld van het ministerie. Daarna bleef het echter stil, en ook het ministerie steekt dus de hand in eigen boezem. “We hadden hier zelf beter op moeten letten.”

Bron: L1