De balans op de arbeidsmarkt: werkgever versus werknemer

Je leest er veel over; de disbalans op de huidige arbeidsmarkt. Maar wat speelt er nou bij werkgevers en werknemers in een tijd van schaarste op de arbeidsmarkt en toenemende individualisering? We zetten het hieronder voor je uiteen. Daarnaast vertellen we je aan het eind iets over een nieuw concept dat financieel voor werknemers en werkgevers heel gunstig is. Lees snel verder.

Wat speelt er bij werkgevers?

Vanwege schaarste op de arbeidsmarkt is het voor werkgevers een uitdaging om gekwalificeerd en gemotiveerd personeel aan te trekken. De vraag naar talent overtreft het aanbod, wat leidt tot concurrentie tussen bedrijven en een hogere druk om aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te bieden.

Werkgevers zoeken dus naar onderscheidend vermogen. In een verzadigde markt zoeken werkgevers naar manieren om zich te onderscheiden en topkandidaten aan te trekken. Dit kan gaan om het bieden van unieke voordelen, een stimulerende werkomgeving of loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. Of terwijl, een werkgever wil aantrekkelijk zijn. Het belang van employer branding is nog nooit zo groot geweest. Werkgevers streven ernaar om een positieve reputatie op te bouwen als aantrekkelijke werkgever, zowel om nieuwe talenten aan te trekken als om het beste uit hun huidige werknemers te halen.

Verder speelt ook nog het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Er is namelijk een groeiende bewustwording bij werkgevers over hun rol in de samenleving en de impact van hun bedrijfsactiviteiten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt steeds meer een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid, wat zich vertaalt in initiatieven voor duurzaamheid, diversiteit en inclusie, en sociale verantwoordelijkheid. Kortom, genoeg leuke uitdagingen voor de werkgever.

Wat speelt er bij werknemers?

Er is namelijk sprake van een ‘kandidatenmarkt’. In een kandidatenmarkt hebben werknemers meer keuzemogelijkheden en onderhandelingskracht bij het zoeken naar een baan. Dit dwingt werkgevers om aantrekkelijke aanbiedingen te doen om talent aan te trekken en te behouden.

Daarnaast willen werknemers regie over eigen arbeidsvoorwaarden. Werknemers streven naar flexibiliteit en controle over hun arbeidsvoorwaarden. Dit kan variëren van flexibele werktijden en telewerken tot het kiezen van secundaire arbeidsvoorwaarden die het best bij hun behoeften passen.

Wat verder nog speelt zijn de gestegen kosten door inflatie. De stijgende kosten van levensonderhoud en inflatie leggen een extra financiële last op werknemers, waardoor ze meer druk voelen om een salaris te verdienen dat gelijke tred houdt met de stijgende kosten.

Wat daarnaast niet meehelpt is dat extra loon zwaar belast wordt. Het belastingstelsel kan een struikelblok zijn voor werknemers die streven naar hogere lonen. Een aanzienlijk deel van het extra inkomen kan verloren gaan aan belastingen, wat niet echt aanmoedigt om meer te gaan werken.

Conclusie

Het spanningsveld tussen werkgevers en werknemers op de arbeidsmarkt weerspiegelt de voortdurende evolutie van de economie en de maatschappij. Werkgevers streven naar concurrentievoordeel en maatschappelijke verantwoordelijkheid, terwijl werknemers streven naar autonomie, compensatie en een gezonde werk-privébalans. Het vinden van een evenwicht tussen deze uiteenlopende belangen is cruciaal voor het creëren van een productieve en bevredigende werkrelatie.

De oplossing

