Belastingvoordeel bij een volle Werkkosteneregeling (WKR)

Bij veel werkgevers zit de Werkkostenregeling (WKR) helemaal vol, vooral wanneer het WKR-budget wordt benut door elementen zoals personeelsfeesten, kerstgeschenken en winstuitkeringen. Echter, er bestaat een interessante mogelijkheid om toch extra duurzame arbeidsvoorwaarden aan te kunnen bieden, zelfs bij een volle WKR. Dit voordeel voor de medewerker, is kostenneutraal voor werkgevers. Laten we de mogelijkheden hiervoor nader bekijken.

Cafetariamodel

Een ander interessant aspect van de WKR is dat werkgevers vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen kunnen aanbieden. Hierbij gaat het om zaken als gereedschappen, mobiele communicatiemiddelen en zakelijke evenementen. Deze vergoedingen zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belastingheffing. Door optimaal gebruik te maken van deze vrijstellingen kunnen werkgevers meer aanbieden aan werknemers zonder dat dit ten koste gaat van het WKR-budget.

Het bekende bruto-nettovoordeel, zoals toegepast in het fietsplan, is een gangbare methode binnen de WKR. Werknemers kunnen een deel van hun brutoloon inruilen voor een netto vergoeding van hun werkgever. Dit principe, ook wel bekend als het cafetariamodel, kan nog steeds werken, zelfs wanneer de WKR al volledig is benut. Hierbij zijn geen vrijstellingen betrokken en het is volledig kostenneutraal voor de werkgever. In deze situatie kan de vergoeding vanuit de werkgever maandelijks plaatsvinden gedurende minimaal 6 maanden tot 7 jaar, afhankelijk van de gekozen periode. Werknemers ruilen hierbij brutoloon en/of vrije dagen in om de vergoeding van de werkgever te compenseren.

Speciale belastingvoordelen

Op advies van EY maakt Het Nationale Hybride Warmtepomp Plan gebruik van speciale belastingvoordelen binnen de Nederlandse wetgeving. Op deze wijze hebben medewerkers tot 55 procent voordeel op de aanschaf van duurzame producten als een hybride warmtepomp, zonnepanelen, isolatie en, vanaf binnenkort ook mogelijk, een thuisbatterij. Het benutten van deze mogelijkheden binnen een volle WKR biedt een interessante kans voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers kunnen profiteren van belastingvoordelen terwijl werkgevers tegelijkertijd kostenneutraal blijven, waardoor deze aanpak een win-winsituatie kan vormen voor alle betrokken partijen.

Duurzame arbeidsvoorwaarden

Door het toepassen van Het HWP Plan kunnen werkgevers zelfs bij een volle WKR nog steeds aantrekkelijke, duurzame arbeidsvoorwaarden bieden en tegelijkertijd belastingvoordelen realiseren. Bovendien zorgt deze regeling voor financiële prikkels onder medewerkers. Met de duurzame oplossingen besparen medewerkers jaarlijks gemiddeld €1.000 op hun energierekening. Zo zorg je als werkgever voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit alles draagt bij aan een positieve werkcultuur en kan helpen bij het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers.

Automatisch berekend

Het HWP Plan maakt gebruik van een portaal waarin alles automatisch wordt geregeld, voor zowel werkgever als werknemer. In het portaal kan de medeweker gemakkelijk berekenen op welke wijze de uitruil plaatsvindt en hoeveel voordeel hij hierdoor behaald. Deze berekening gebeurt met behulp van de EY-rekentool, die noodzakelijk is om het persoonlijke belastingvoordeel vast te stellen. Belangrijk om te benadrukken is dat deze methodiek volledig in overeenstemming is met de wet, kostenneutraal is voor de werkgever en alleen wordt ondersteund in samenwerking met Het HWP Plan. In ons portaal kunnen werknemers zelf de mix kiezen tussen het inruilen van brutoloon en/of verlofdagen. Dit proces verloopt eenvoudig en de berekende gegevens worden automatisch doorgestuurd naar de salarisadministratie. Hierdoor kan de invoer snel en slechts eenmalig worden gedaan, wat de administratieve last voor werkgevers minimaliseert.

Kortom, de Werkkostenregeling biedt diverse mogelijkheden om belastingvoordelen te behalen, zelfs in een situatie waarin het WKR-budget al volledig benut wordt. Een slimme benadering en een goed begrip van de regels kunnen resulteren in voordelen voor zowel werkgevers als werknemers, waardoor het een win-win situatie kan zijn voor alle betrokken partijen.

Het succesvol benutten van deze mogelijkheden vraagt om een gedegen kennis van de belastingwetgeving en de regels omtrent de WKR. Het HWP Plan werkt samen met verschillende accountantskantoren, om kwaliteit te waarborgen en bedrijven te kunnen voorzien van de beste experts. Nieuwsgierig naar deze regeling en hoe jouw klanten hiervan kunnen profiteren? Plan vrijblijvend een adviesgesprek in.