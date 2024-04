Internetconsultatie over inperking van kavelruilvrijstelling

Bij kavelruilvrijstelling wordt er ook geen overdrachtsbelasting betaald over gebouwen die zich op de overgedragen percelen grond bevinden. Het kabinet vindt het onwenselijk dat door de vrijstelling ook woningen, bedrijfsgebouwen en andere niet-agrarische gebouwen vrij van overdrachtsbelasting worden verkregen via een kavelruil.

Om die reden komt het kabinet met conceptregelgeving om dit aan te passen. Naast het voorkomen van onwenselijke constructies zorgen de aanpassingen ervoor dat de uitvoering en handhaving voor de Belastingdienst worden vereenvoudigd en verbeterd.

Agrarisch gebruik

In het wetsvoorstel staat dat het kabinet wil voorkomen dat de kavelruilvrijstelling van toepassing is op woningen, bedrijfsgebouwen en andere niet-agrarische gebouwen die verkregen worden via het ruilen van percelen grond. Gebouwen die worden geruild via de kavelruilvrijstelling moeten ten behoeve van de landbouw worden gebruikt. Daarnaast moeten gebouwen die door middel van de kavelruilvrijstelling worden verkregen gedurende tien jaar bedrijfsmatig agrarisch worden gebruikt. Als daar niet aan kan worden voldaan wordt de vrijstelling teruggenomen en is alsnog overdrachtsbelasting verschuldigd. Wanneer gebouwen door overheidsbeleid aan de landbouw worden onttrokken blijft de vrijstelling in stand.

Agrarische bedrijfswoningen

Met het wetsvoorstel laat het kabinet de agrarische bedrijfswoning binnen de reikwijdte van de kavelruilvrijstelling vallen. Dit betekent dat woningen die op een kavel met een agrarische bestemming staan en functioneel verbonden zijn aan het nabijgelegen agrarische bedrijf vrij van overdrachtsbelasting kunnen worden verkregen. Ook hier geldt dat de bedrijfswoning minstens 10 jaar na het verkrijgen als agrarische bedrijfswoning moet worden gebruikt.

Internetconsultatie

Voordat het wetsvoorstel verder gaat in de politieke besluitvorming hecht het kabinet veel waarde aan de inbreng van belanghebbenden en andere betrokkenen op dit voorstel. Om deze reden start er op 2 april een internetconsultatie die loopt tot dinsdag 30 april. Belanghebbenden en andere betrokkenen kunnen hier hun mening, advies of opmerkingen kwijt. De internetconsultatie is hier te vinden.