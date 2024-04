De impact van CSRD op de rol van de accountant

Met de opkomst van duurzaamheid als cruciale factor in de bedrijfswereld, is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in 2023 geïntroduceerd door de Europese Unie. Deze richtlijn heeft een drastische impact op bedrijven, vooral op het gebied van verslaglegging en transparantie over duurzaamheidsprestaties. Maar hoe beïnvloedt deze nieuwe wetgeving de rol van de accountant?

Een van de meest directe gevolgen van de CSRD voor accountants is de noodzaak om zich aan te passen aan de nieuwe rapportage-eisen. Meer dan 3.500 bedrijven in de categorie ‘Groot’ zullen in 2026 een duurzaamheidsverslag bij de accountant neerleggen ter controle. Een van de verplichtingen is namelijk dat de externe accountant het duurzaamheidsverslag moet controleren. Hier moeten accountantskantoren met klanten in de categorie ‘Groot’ zich dus in 2024 en 2025 op voorbereiden.

Naast de grote ondernemingen moeten beursgenoteerde mkb-bedrijven vanaf 2027 rapporteren over het boekjaar 2026. Het reguliere mkb heeft geen verslagleggingsverplichting, maar zal wel degelijk worden geraakt door de CSRD. Hoewel niet alle mkb-accountants direct te maken zullen krijgen met deze verandering, zal de druk om kennis te hebben van de CSRD en duurzaamheidskwesties ongetwijfeld toenemen.

Begeleiding van niet-beursgenoteerd mkb

Voor niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven zijn de rapportage-eisen van de CSRD vrijwillig, maar dit betekent niet dat er geen rol is voor de accountant. Mkb-klanten zullen naar verwachting hun accountants raadplegen over de effecten van CSRD op hun bedrijfsvoering, gezien de groeiende aandacht voor duurzaamheidskwesties binnen het bedrijfsleven. De onwetendheid van de gemiddelde mkb-ondernemer biedt mkb-accountants de kans om proactief te adviseren over duurzaamheidsrapportages en de kwaliteit hiervan.

Data-analyse en duurzaamheidsaudits

De controle en analyse van duurzaamheidsgegevens zullen een integraal onderdeel worden van de werkzaamheden van de mkb-accountant. Mkb-bedrijven in de waardeketen van grotere organisaties zullen verzoeken ontvangen om duurzaamheidsgegevens te verstrekken. Er kan ge-eist worden om deze informatie gevalideerd door een accountant te laten opleveren. Dit betekent dat accountants de vaardigheden moeten ontwikkelen om deze duurzaamheidsgegevens te verzamelen, analyseren en valideren, zodat zij met een onderbouwd verhaal de accountantsverklaring kunnen afgeven.

Toekomstige rol mkb-accountant

De rol van de mkb-accountant evolueert van een financiële specialistische rol naar een meer holistische kijk op het gebied van de continuïteit van de organisatie op zowel financieel- als duurzaamheidvlak. Mkb-accountants kunnen een cruciale rol spelen in het begeleiden van bedrijven bij het beoordelen van de betrouwbaarheid van relevante duurzaamheidsgegevens en het waarborgen van de nauwkeurigheid van duurzaamheidsrapportages.

Hoe kan een accountantskantoor zich voorbereiden op CSRD?

De komst van de CSRD heeft zeker implicaties voor accountantskantoren. Door de verplichting dat een externe accountant het duurzaamheidsverslag moet controleren, zullen accountantskantoren zich moeten voorbereiden op nieuwe eisen en verantwoordelijkheden. Accountantskantoren zullen dus meerdere acties moeten ondernemen om klaar te zijn voor de vraag vanuit hun klanten in de categorie ‘Groot’.

Interne kennis ontwikkelen

Het accountantskantoor moet voldoende kennis ontwikkelen van de CSRD-wetgeving, inclusief de specifieke rapportagevereisten vanuit de ESRS (European Sustainability Reporting Standards) en kennis van de deadlines voor entiteiten van de klantorganisatie die buiten de EU vallen.

Evaluatie van bestaande capaciteiten

Het kantoor moet de bestaande expertise en capaciteiten evalueren met betrekking tot duurzaamheidsrapportage. Dit kan betrekking hebben op ervaring met milieu-, sociale en governance (ESG)-rapportage, evenals technische kennis van relevante normen en frameworks zoals ESRS (European Sustainability Reporting Standards), GRI (Global Reporting Initiative) of SASB (Sustainability Accounting Standards Board).

Investeren in opleiding en ontwikkeling

Personeel moet aan kunnen tonen ervaring te hebben in duurzaamheidsrapportage om aan de nieuwe eisen te voldoen. Dit kan het organiseren van interne trainingen, assisteren in het voorbereiden bij de klant, het aanwerven van gespecialiseerde professionals of het inhuren van externe adviseurs omvatten.

Aanpassen van interne processen en systemen

Het kantoor moet zijn interne processen en systemen aanpassen om duurzaamheidsrapportage te integreren in zijn dienstverlening. Dit kan betrekking hebben op het implementeren van nieuwe software of het opzetten van interne controles om de kwaliteit van de rapportage te waarborgen.

Communicatie met klanten

Het accountantskantoor moet proactief communiceren met zijn klanten over de nieuwe vereisten en hoe het kantoor hen kan ondersteunen bij het voldoen aan deze verplichtingen. Dit kan het organiseren van kennissessies of begeleiding en partnerselectie maken voor de ondersteuning bij het opstellen van duurzaamheidsrapporten omvatten.

Amber Kesselaer is COO van Move to Impact

Webinar “Help mijn klant is CSRD-plichtig“

Om accountants voor te bereiden op wat de impact kan zijn van de CSRD op hun klanten, organiseert Move to Impact een gratis webinar ‘Help mijn klant is CSRD-plichtig’ speciaal voor accountants. Op 2 mei 2024 om 16 uur geven wij een uur aandacht aan vraagstukken als:

· Wat betekent de CSRD voor een organisatie?

· Wat is de rol van de accountant binnen CSRD?

· Hoe kun je als accountantskantoor je voorbereiden op klantvragen?

· Wat moet er opgezet worden in een accountantskantoor om de duurzaamheidsverklaring te kunnen aftekenen?

Wil je aanwezig zijn? Je kunt je aanmelden via de volgende link: https://www.eventbrite.nl/e/help-mijn-klant-is-csrd-plichtig-tickets-868936461347