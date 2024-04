Zo ontwijkt de rijkste Nederlander haar belastingen

NRC heeft maar liefst 4791 woorden nodig om uit de doeken te doen hoe Charlene de Carvalho-Heineken belasting ontwijkt. De rijkste Nederlander heeft volgens de krant een geschat vermogen van 16 miljard euro. Bij haar estate planning wordt ze bijgestaan door Loyens & Loeff en fiscalisten van EY.

In het imperium van Charlene de Carvalho-Heineken stromen de inkomsten vanuit Heineken door een keten van stichtingen en ondernemingen. Ze zijn genoemd naar natuurfenomenen rond het Zwitserse bergdorp Sankt Moritz, waar ze ook een huis heeft. NRC beschrijft de route: via de Amsterdamse vennootschap Julier BV (een bergtop) gaat het geld naar de Luxemburgse brievenbusfirma Silvaplana SA (een bergmeer). Die sluist het geld door naar een brievenbusfirma op Jersey: Septimer Limited (een bergpas). Deze firma stuurt het geld naar andere brievenbussen op het eiland, waaronder Fluela Limited (nog een bergpas).

Jersey-route

Over de ontvangen Heineken-dividenden zou De Carvalho-Heineken 15 procent dividendbelasting moeten afrekenen in Nederland. Maar omdat ze de geldstroom via Luxemburg naar Jersey laat lopen, wist de Heineken-dochter de dividendbelasting te verlagen naar 2,5 procent. Dat levert, bij een jaarlijks dividend van 235 miljoen euro, een voordeel op van bijna 30 miljoen euro. Elk jaar opnieuw. Toen Nederland op 1 januari 2024 de antimisbruikregels aangescherpte voor dividendbetalingen bedachten haar fiscale adviseurs een truc: het Nederlandse Julier BV betaalt haar eigenaar in Luxemburg geen dividend, maar een deel van het aandelenkapitaal terug. Dat kan belastingvrij. Jan van de Streek, hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden, zegt in NRC dat de overheid dit soort constructies moeilijk kan aanpakken. ‘Duidelijk is dat dividendbelasting geen rol speelt als je maar een slimme belastingadviseur hebt.’

Geen inkomstenbelasting

Charlene de Carvalho-Heineken ontwijkt dus dividendbelasting in Nederland. Ze woont in het Verenigd Koninkrijk. Daar betaalt ze geen inkomstenbelasting, omdat haar officiële woonplaats (naar eigen zeggen) het Zwitserse Perroy is. Daar kan ze gebruikmaken van de Pauschalbesteuerung waardoor ze nauwelijks belasting betaalt. Haar inkomsten stromen bovendien niet naar het VK of Zwitserland, maar naar Jersey. Dat eiland kent geen dividendbelasting, geen erfbelasting, geen vermogensbelasting.

Geen erfbelasting?

NRC dook ook in het gerucht dat Freddy Heineken met de fiscus zou hebben geregeld dat zijn enige kind en erfgenaam geen erfbelasting hoefde te betalen. Die regeling werd destijds bevestigd door toenmalig bestuursvoorzitter Karel Vuursteen en hij doet dat nu, op vragen van NRC-journalisten, opnieuw. Maar de fiscaal adviseur van Freddy Heineken, Jan Hoogendoorn, ontkende in 2015 dat er helemaal geen erfbelasting is betaald. Hoogendoorn werkte lang bij Ernst & Young, het bedrijf dat nog steeds de fiscale belangen van Charlene de Carvalho-Heineken behartigt.

Vele miljarden

Hoe rijk is de Heineken-dochter? NRC probeert het te berekenen. Haar aandelen in Heineken Holding zijn op dit moment 11,11 miljard euro waard. Sinds de dood van haar vader heeft ze 2,6 miljard euro aan dividendbetalingen ontvangen. Bij een gemiddeld beleggingsrendement van 5 procent per jaar is dat bedrag inmiddels gegroeid tot 4,15 miljard euro. Daar komen nog de beleggingen, het spaargeld, de auto’s, de kunstcollectie – waaronder Picasso’s en Karel Appels – en het onroerend goed bij dat ze van haar vader erfde. Als je alles optelt, is ze waarschijnlijk goed voor minstens 16 miljard euro. ‘Banken, trustkantoren, notarissen, belastingadviseurs, investeringsplanners en accountants in Luxemburg, Genève, Jersey, Londen, New York, Amsterdam en Rotterdam zijn elke dag bezig met het beheer van het vermogen en het onderhoud van de juridische en fiscale structuur van haar privé-imperium. Dat is verstopt in zestig holdings, bv’s, brievenbusfirma’s, trustkantoren en stichtingen’, schrijft NRC.

Bron: NRC