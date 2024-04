Kabinet creëert meer mogelijkheden voor overwerk bij vaste contracten

De kosten van overwerk in de WW-premie gaan per 1 januari 2025 omlaag bij grote vaste contracten. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een voorstel daarover van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De maatregel is een lastenverlaging en draagt volgens het kabinet bij aan de interne wendbaarheid van bedrijven.

Het kabinet heeft vorig jaar met de werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken gemaakt die moeten zorgen voor meer zekerheid voor werknemers en meer wendbaarheid voor bedrijven. Een van de afspraken uit dit arbeidsmarktpakket is een verruiming voor overwerk in premiedifferentiatie in de WW.

Premiedifferentiatie WW

De premiedifferentiatie in de WW houdt in dat werkgevers een lagere premie afdragen voor vaste contracten en een hogere WW-premie voor flexibele contracten. Om werkgevers flexibiliteit te bieden, mag een werknemer 30% overwerken naast de uren van het vaste contract. Als er naast het vaste aantal uren gemiddeld meer dan 30% extra wordt overgewerkt gaat voor dat hele jaar het hoge WW-tarief gelden met terugwerkende kracht.

De grotere arbeidscontracten waarbij een werknemer gemiddeld 35 uur of meer per week werkt zijn van deze regel uitgezonderd. Deze uitzondering wordt nu verruimd naar contracten met gemiddeld 30 uur per week. Hiermee wordt naar verwachting de interne wendbaarheid van bedrijven vergroot terwijl werknemers de zekerheid van hun contract houden. De wijziging wordt geraamd op een lastenverlichting voor werkgevers van 15,5 miljoen euro.

Ook aan de andere afspraken uit het arbeidsmarktpakket wordt hard gewerkt. De meeste wetsvoorstellen uit dit pakket zijn inmiddels in internetconsultatie geweest, naar de Raad van State gestuurd of aan de Tweede Kamer aangeboden.