Meerderheid bedrijven lijdt schade door fraude 

Dit blijkt uit het jaarlijkse fraudeonderzoek van kredietverzekeraar Allianz Trade Benelux. Allianz Trade heeft het onderzoek door het onafhankelijke onderzoeksbureau Metrixlab laten uitvoeren en het is het derde jaar op rij dat de kredietverzekeraar de actuele stand van zaken op fraudegebied onderzoekt.

Het algemene beeld dat naar voren komt is een vals gevoel van veiligheid bij het bedrijfsleven. Aan de ene kant is 95 procent van de bedrijven tevreden over de maatregelen die ze nemen en de bescherming die ze hebben opgebouwd. Tegelijkertijd geven bedrijven aan dat ze fraude als een toenemend gevaar ervaren. Alleen denken ze dat het voor het eigen bedrijf niet zo’n vaart zal lopen en dat is een misplaatst gevoel van veiligheid. Een meerderheid van de bedrijven lijdt namelijk daadwerkelijk schade. De kans is groot om relatief hard geraakt te worden. 55 procent van de schades is hoger dan €50.000. Zestien procent hoger dan €200.000. Bij interne fraude leidt twee procent tot schades hoger dan €1 miljoen. Bij externe fraude is dat vijf procent.

Interne fraude komt nog steeds het meest voor

Interne fraude is nog altijd de meest voorkomende vorm van fraude. 56 procent van de bedrijven en organisaties had te maken met interne fraude(pogingen). De top 3 is 1: Ontvreemden van goederen, (49 procent), 2: vervalsen van documenten (39 procent) en 3: ontvreemden van geld (36 procent).

Fraudeur meestal een man

Dit jaar is in het onderzoek ingezoomd op het profiel van de interne fraudeur. Vaak zijn het mannen die minder dan vijf jaar in dienst zijn. En dan vooral in de leeftijdscategorie van 26 tot 45 jaar (74 procent). Het gaat daarbij meestal om kleinere schadeposten (in dit onderzoek is €15.000 schade als ondergrens aangehouden). De grote schades door interne fraude worden vooral gepleegd door seniors die al langer in dienst zijn. Zij genieten bij collega’s en superieuren doorgaans groot vertrouwen. Dat verschaft hen allerlei vrijheden, waaronder toegang tot vertrouwelijke systemen en informatie. Bijna 20 procent van (grote) schades door interne fraude wordt veroorzaakt door een lid van directie of management.

AI

Het onderzoek vroeg bedrijven en organisaties dit jaar ook of zij Artificial Intelligence (AI) als een positieve of een negatieve ontwikkeling zien als het gaat om frauderisico. 54 procent ziet het als een positieve ontwikkeling. Bij mkb-bedrijven is dat zelfs 71 procent. Velen denken dat AI fraude sneller aan het licht brengt. 27 procent ziet AI juist als extra gevaar.

Verzekering

Minder dan de helft van de organisaties beschikt, naar eigen zeggen, over een fraude- (41 procent), cyber- (34 procent) of bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (45 procent). 45 procent van de organisaties denkt alle schade door fraude gedekt te hebben met een verzekering en bijna helft van alle organisaties denkt dat een cyberverzekering voldoende beschermt tegen digitale fraude.

Andere opvallende cijfers

– 59 procent van de fraudegevallen wordt niet gemeld bij de politie. Wel wordt vaker de hulp van een extern bedrijf ingeschakeld, zoals een ICT-bedrijf, advocatenkantoor of recherchebureau. Eén op de vijf bedrijven handelt fraude zelf af.

– De populariteit van two factor authenticatie is flink gestegen ten opzichte van 2023 (van 39 procent naar 54 procent).

– Gaf in 2023 50 procent van de bedrijven en organisaties aan dat thuiswerken het risico op (interne en externe) fraude verhoogt, in 2024 is dat percentage opgelopen naar 55 procent.