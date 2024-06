Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen beperkt tot verbod op contante betalingen vanaf € 3.000,

De minister informeerde de Kamer eerder al over het pakket met Europese wetgevende voorstellen op het terrein van het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme (AML-pakket). Daarbij sprak hij over zijn voorstel om het wetsvoorstel met een nota van wijziging te beperken tot het verbod op contante betalingen vanaf € 3.000,- en de overige maatregelen mee te nemen in het bredere implementatietraject van het AML-pakket.

Viertal maatregelen

Het plan op de aanpak van witwassen bevat een viertal maatregelen waaronder een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen om transacties vanaf € 3.000,- in contanten te verrichten. Het wetsvoorstel moet gegevensdeling tussen instellingen behorend tot dezelfde categorie in het kader van het cliëntenonderzoek bij een hoger risico op witwassen of financieren van terrorismemoet mogelijk maken.

In het wetsvoorstel moet ook mogelijk worden gemaakt dat banken transacties gezamenlijk kunnen monitoren. Het gebruik van bijzondere categorieën persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard in het kader van verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moet daarmee duidelijker worden.

Bron: Rijksoverheid