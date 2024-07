Omzet verhogen belangrijkste bedrijfsdoel mkb’ers in 2024

Het verhogen van omzet is voor ondernemers in Nederland het belangrijkste bedrijfsdoel in 2024. Dat blijkt uit het Exact MKB Barometer onderzoek.

Het onderzoek is begin dit jaar uitgevoerd onder Nederlandse mkb’ers en accountants. Op de tweede plaats van belangrijkste bedrijfsdoelen staat het vinden en behouden van medewerkers, op de voet gevolgd door efficiënter werken. Bijna 70% van de mkb’ers gelooft dat automatisering hen kan helpen bedrijfsdoelen te behalen. Veel mkb’ers verkennen de mogelijkheden die AI hen biedt.

Personeelstekort stagneert groei

‘De uitkomsten van het onderzoek bevestigen het beeld dat de arbeidsmarkt nog altijd gekenmerkt wordt door krapte en dat veel ondernemers meer werk moeten verzetten met minder mensen’, vertelt Kuno Klumpers, Product Line Director bij Exact. Meer dan de helft van de ondervraagde mkb’ers (53%) geeft aan momenteel een personeelstekort te hebben. Dat zorgt in de eerste plaats voor stress en drukte op de werkvloer, 44% geeft aan hiermee te maken te hebben. Bij 26% van de ondernemers zorgt het tekort voor stagnerende groei van de organisatie. Ruim 1 op de 10 mkb’ers neemt minder werk aan als gevolg van het tekort aan personeel.’

Digitalisering heeft prioriteit

Uit het Exact MKB Barometer onderzoek blijkt dat digitalisering van het bedrijf bij 77% van de mkb’ers prioriteit heeft. Kuno vervolgt: ‘Ruim drie kwart van de ondernemers geeft aan dat er ook budget beschikbaar is voor digitaliseringsprojecten. Daarnaast waren we specifiek benieuwd of mkb’ers zich bezighouden met Artificial Intelligence (AI). Wat blijkt? Het leeft enorm. Slechts 28% van de ondernemers heeft helemaal geen plannen om AI te implementeren. Een ruime meerderheid van 72% heeft al AI geïmplementeerd (29%) of verkent de mogelijkheden (43%).’

Betalingsmoraal

Net als voorgaande jaren werden mkb’ers ook dit jaar gevraagd naar hun boekhouding. Klanten tijdig laten betalen staat, net als in de laatste twee onderzoeken (’21 en ’23), op de eerste plaats. Uit het Exact MKB Barometer onderzoek blijkt dat 29% van de totale waarde aan facturen te laat betaald wordt en 4% helemaal nooit. Bijna een kwart van de ondernemers (23%) loopt daardoor jaarlijks minimaal €20.000,- mis. Bij 4% gaat het om een bedrag hoger dan €100.000,-.

Verantwoord ondernemen

Tot slot werd ondernemers via het Exact MKB Barometer onderzoek gevraagd naar hun mening op het gebied van verantwoord ondernemen. Bij velen staat het niet bovenaan de prioriteitenlijst. Voor slechts 15% van de mkb’ers is het dit jaar de belangrijkste bedrijfsdoelstelling. ‘Dat is niet verrassend. Wat we wel verrassend vinden is dat 26% van de mkb’ers al extern rapporteert op het gebied van duurzaamheidsprestaties en nog eens 26% heeft het op de planning staan. Daarmee lijkt het erop dat ruim de helft van de mkb’ers in ons land zich al bewust is van de aanstaande CSRD-wetgeving die sinds januari van kracht is en na 2026 ook voor mkb-bedrijven van invloed zal zijn’, aldus Kuno Klumpers.

​Bekijk voor meer resultaten en het complete onderzoeksrapport de MKB Barometer webpagina. ​ ​