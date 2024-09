KPMG: IFRS 17 verandert rapportage Nederlandse verzekeraars aanzienlijk

De implementatie van IFRS 17 door de vier grootste Nederlandse verzekeraars heeft in 2023 gezorgd voor een aanzienlijke verandering in de financiële rapportage binnen de sector.

Dit blijkt uit het State of the Insurers rapport van KPMG. IFRS 17 geeft expliciet en gedetailleerder inzicht in de winstgevendheid (Contractual Service Margin, oftewel CSM-maatstaf) en verlieslatendheid (via de Loss Component) van verzekeringscontracten.

Positieve resultaten

In 2023 zagen a.s.r. en Nationale Nederlanden de CSM toenemen en realiseerden een toename van de winst. De stijging van de CSM voor a.s.r. werd met name veroorzaakt door de overname van Aegon Nederland. Ondanks een daling van de bruto premie-inkomsten in de levensverzekeringsportefeuilles, brengt de nieuwe Nederlandse pensioenregeling kansen voor verzekeraars. Met de ontwikkeling van pensioen gerelateerde verzekeringsproducten kunnen verzekeraars deze markt verder benutten.

De schadeverzekeringenportefeuilles tonen over het algemeen groei, waarbij met name de portefeuilles van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen profiteren van gunstige veranderingen in rente- en inflatieverwachtingen.

Winst- en verliesrekeningen

De winst- en verliesrekeningen van alle vier de verzekeraars (Achmea, a.s.r., Athora Netherlands en Nationale Nederlanden) verbeterden in 2023 door hogere beleggingsinkomsten, maar vertoonden ook volatiliteit door verlieslatende contracten en de impact van Woekerpolis-schikkingen. Met name Nationale Nederlanden, a.s.r. en Athora Nederland wisten het verzekeringsresultaat (als onderdeel van de winst- en verliesrekening) stabiel te houden.

Kapitaal en financiële stabiliteit

Op het gebied van kapitaalsterkte blijven Solvency II-ratio’s een belangrijke maatstaf. Achmea en a.s.r. zagen hun ratio’s dalen door acquisities en dividenduitkeringen, terwijl Athora Netherlands en Nationale Nederlanden hun posities wisten te stabiliseren. Obligaties blijven de kern vormen van de beleggingsportefeuille van verzekeraars, ondanks een toename in beleggingen in aandelen en derivaten. Volgens Rutger Hagendoorn, Partner Insurance bij KPMG Nederland, benadrukt IFRS 17 de noodzaak voor verzekeraars om hun boekhoudkundige keuzes zorgvuldig af te wegen: ‘IFRS 17 heeft het speelveld van financiële rapportage veranderd. De standaard zorgt voor meer transparantie over de winstgevendheid van verzekeraars, maar vraagt ook om strategische beslissingen om volatiliteit in de winst-en-verliesrekening te beheersen.’