Aanpassing RJ-Uiting 2021-12 vooral relevant voor verzekeraars

Na commentaar op RJ-Uiting 2021-12 komt de RJ met een aanpassing. Het betreft de toepassing van IFRS 17, die tot ongerealiseerde waardeveranderingen bij verzekeringsplichtigen kan leiden. De verwerking van deze waardeverandering kan van invloed zijn op het al dan niet vormen van wettelijke reserves.

Op 25 november 2021 is RJ-Uiting 2021-12 ‘Vorming van wettelijke reserves bij toepassing van IFRS 17 – ontwerpalinea’s in hoofdstuk 240 Eigen Vermogen’ gepubliceerd. In die RJ-Uiting is ook nader ingegaan op de achtergrond en (toekomstige) toepassing van IFRS 17 ‘Insurance contracts’. De toepassing van IFRS 17 door met name verzekeringmaatschappijen zal onder andere leiden tot ongerealiseerde waardeveranderingen van verzekeringsverplichtingen. De verwerking van deze waardeveranderingen kan van invloed zijn op het al dan niet vormen van wettelijke reserves, met name de wettelijke herwaarderingsreserve. De RJ heeft om die reden in RJ Uiting 2021-12 voorstellen gedaan tot het opnemen van nieuwe of gewijzigde ontwerp-alinea’s in hoofdstuk 240 ‘Eigen vermogen’.

Waardevermeerderingen

In RJ Uiting 2021-12 is in alinea 240.224c uiteengezet dat bij vorming van de wettelijke herwaarderingsreserve bij ongerealiseerde waardevermeerderingen op verzekeringsbeleggingen, in specifieke omstandigheden rekening wordt gehouden met samenhangende ongerealiseerde waardevermeerderingen op verzekeringsverplichtingen (verwezen wordt naar de hierna opgenomen onderbouwing). Naar aanleiding van het ontvangen commentaar op RJ-Uiting 2021-12 heeft de RJ besloten een verduidelijking in alinea 240.224c door te voeren. In alinea 240.224c is opgenomen dat er aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan om bij vorming van de wettelijke herwaarderingsreserve rekening te kunnen houden met samenhangende ongerealiseerde waardevermeerdering op verzekeringsverplichtingen. Slechts indien aan de in deze alinea genoemde voorwaarden is voldaan, zal een verzekeraar of verzekeringsgroep aannemelijk kunnen maken dat desbetreffende beleggingen voldoende economisch samenhangen met de verzekeringsverplichtingen. Op basis van ontvangen commentaar is de formulering in alinea 240.224c (‘uitgangspunten’) aangepast, omdat feitelijk sprake is van voorwaarden.

OCI

Tevens is commentaar ontvangen op de toelichtende tekst in RJ-Uiting 2021-12 inzake alinea 240.227d. Bij toepassing van IFRS 17 door een verzekeraar of verzekeringsgroep in de geconsolideerde jaarrekening kunnen ongerealiseerde waardeveranderingen worden opgenomen in OCI (‘other comprehensive income’). Alinea 240.227d beschrijft dat bij vorming van de wettelijke herwaarderingsreserve rekening wordt gehouden met de ongerealiseerde waardevermeerderingen van de verzekeringsverplichtingen. Hierbij zijn de voorwaarden van in alinea 240.224c van toepassing. Uit ontvangen commentaar blijkt dat ten aanzien van alinea 240.227d onduidelijkheid bestaat over:

1) de situatie waarbij verzekeraars ervoor kiezen om de OCI-optie uit IFRS 17 te gebruiken, maar geen OCI (kunnen) opvoeren voor de cumulatieve waardevermeerdering van verzekeringsverplichtingen bij eerste toepassing van IFRS 17 en die waardevermeerdering in overige reserves (‘retained earnings’) verwerkten;

2) de situatie waarbij verzekeraars er niet voor kiezen om de OCI-optie uit IFRS 17 te gebruiken (maar de ‘fair-value-through-profit-and-loss’ optie).

De RJ is het eens met het ontvangen commentaar dat ook in deze situaties bij de vorming van de wettelijke herwaarderingsreserve rekening wordt gehouden met de compenserende samenhangende ongerealiseerde waardevermeerderingen van de verzekeringsverplichtingen. Aangezien de voorgestelde tekst in de ontwerp-alinea 240.227d dit al mogelijk maakt, is daarin geen aanpassing doorgevoerd.

Download hier de aangepaste RJ Uiting 2021-12.