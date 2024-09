Taakstraf voor prostituee die TVL claimde met verzonnen omzet van acht ton

Een prostituee die TVL-steun kreeg tijdens de coronacrisis, is veroordeeld tot een taakstraf. Ze claimde in een kwartaal acht ton omzet gedraaid te hebben en dat trok de aandacht van ING.

De 37-jarige Roemeense werkte als prostituee in Alkmaar. In 2020 krijgt ze klant Ali op bezoek en die vertelt haar over de steunmaatregelen die dan gelden in verband met de coronamaatregelen. Daar kan ze ook een beroep op doen, legt hij uit, want ze werkt door de beperkingen veel minder. Ali wil het wel voor haar regelen, als ze haar identiteitspapieren, DigiD en pinpas even geeft.

In december geeft behulpzame Ali de referentie-omzetcijfers door: ruim acht ton over het vierde kwartaal in 2019. Dat is lekker hoog, dus dat levert de (toen) maximale TVL-tegemoetkoming van € 90.000 op. Vijf dagen later maakt de RVO een voorschot van € 72.000 over.

Fiod-onderzoek

Maar zo’n bedrag wordt niet vaak gestort op de bankrekening van de prostituee en dat valt op bij ING: het is een ongebruikelijke transactie. De bank belt de Fiod en die doet onderzoek. Wat blijkt: het vierde kwartaal van 2019 had de vrouw net aan € 5.000 omzet opgeleverd. Er is gefraudeerd, dus de politie wordt ingeschakeld. Die constateert dat er alweer € 20.000 van de rekening is opgenomen. Dat is Ali geweest, aldus de vrouw. Op de resterende € 52.000 wordt beslag gelegd.

Voor de politierechter moet de vrouw zich verantwoorden en de rechter slikt het Ali-verhaal niet: ‘Toen zij in haar telefoon wilde kijken om Ali op te zoeken, weigerde ze dat.’ De prostituee had een eigen boekhouder, zo blijkt. De rechter vindt het vreemd dat ze die niet heeft ingeschakeld. De vrouw krijgt een taakstraf van 144 uur opgelegd wegens witwassen omdat ze inmiddels is vertrokken naar haar thuisland Roemenië. Ze kan de taakstraf daar uitvoeren. Volgens haar advocaat heeft ze erg weinig geld en kan ze de € 22.000 niet terugbetalen, ook al heeft ze wel werk in Italië. Maar de rechter vindt dat ze het bedrag toch moet betalen, met rente. De rechter geeft 10% strafkorting omdat het een oude zaak is.

Bron: Noordhollands Dagblad