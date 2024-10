BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft

Er is voor gekozen om de Specifieke leidraden zelf zo compact mogelijk te houden, meldt het BFT. Praktijkvoorbeelden over cliëntenonderzoek en ongebruikelijke transacties en toelichtingen op thema’s worden apart gepubliceerd. Dit om de Specifieke leidraden actueel te kunnen houden. Onderwerpen waarover het BFT heeft geschreven zijn: cryptovaluta, vastgoedfraude, zorgfraude en praktijkvoorbeelden van witwassen en terrorismefinanciering.

De conceptversie van de Specifieke leidraden is in juni 2024 openbaar geconsulteerd, onder meer bij beroeps- en brancheorganisaties. Naar aanleiding van de consultatie zijn de Specifieke leidraden aangevuld. De nieuwe Specifieke leidraden gelden vanaf 24 oktober 2024 en vervangen de Specifieke leidraden van 24 oktober 2018.

Geactualiseerde voorbeelden bij de subjectieve indicator

Nieuwe Specifieke leidraden Wwft

Bron: BFT