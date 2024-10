SLIM-regeling helpt mkb-ondernemers om te investeren in hun personeel 

In een wereld die razendsnel verandert door technologische ontwikkelingen en dynamiek op de arbeidsmarkt, is het behoud van goed personeel een must. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid helpt daarom samenwerkingsverbanden van werkgevers in het MKB met de SLIM-subsidieregeling, zodat zij hiermee de groeikansen binnen hun personeelsbestand kunnen verkennen. mkb-ondernemingen kunnen deze concreet benutten en permanent in hun bedrijfsvoering implementeren door leermethoden te ontwikkelen.

Inhoud SLIM-samenwerkingsproject

De SLIM-regeling richt zich dus specifiek op mkb-ondernemingen die gezamenlijk projecten willen opzetten op het gebied van leren en ontwikkelen. Hierbij kunnen samenwerkingsverbanden van ondernemingen subsidie krijgen voor drie activiteiten:

Doorlichting van het consortium: een samenwerkingsverband kan een doorlichting van de ondernemingen laten uitvoeren. Het doel daarvan is nieuwe inzichten verkrijgen in de leer- en ontwikkelbehoeften vanuit het personeel en de werkgever. De resultaten van de doorlichting presenteert men in een rapport en dienen als blauwdruk voor de ontwikkeling en implementatie van de leer- en ontwikkelmethode.

Loopbaan- en ontwikkeladviezen: ondernemingen kunnen subsidie ontvangen voor het laten uitvoeren van loopbaan- en ontwikkeladviezen door een externe deskundige, die geregistreerd is bij Noloc als Register Loopbaanprofessional. Per afgerond loopbaan- of ontwikkeltraject kan men € 700 subsidie aanvragen.

Ontwikkeling en implementatie van een leer- en ontwikkelmethode: men kan subsidie aanvragen voor de ontwikkeling en implementatie van een leer- en ontwikkelmethode, zoals een bedrijfsschool of een online leerplatform. Het gaat hierbij om een structurele inbedding van leer- en ontwikkelactiviteiten die primair gericht zijn op het aanleren van nieuwe vaardigheden, kennis en beroepshoudingen van de werkenden in de ondernemingen.

Samenwerkingsverbanden ontvangen 60% subsidie op externe kosten en op de directe loonkosten ten behoeve van het project, tot een maximaal subsidiebedrag van € 500.000.

Wie kan meedoen?

De SLIM-regeling is toegankelijk voor alle mkb-ondernemingen die in een consortium willen samenwerken aan de ontwikkeling en implementatie van een lesmethode. Ook sectorale samenwerkingsverbanden zijn welkom, waarbij meerdere bedrijven uit dezelfde branche samenwerken om hun medewerkers te ondersteunen. Het belangrijkste is dat de deelnemende organisaties bereid zijn om hun kennis en middelen te delen, en dat ze zich inzetten voor de groei en ontwikkeling van hun personeel.

Wat zijn de voorwaarden?

De SLIM-subsidieregeling kent een aantal voorwaarden:

de subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten;

ten minste 60% van de begroting wordt gedurende het project gerealiseerd;

de aangevraagde subsidie bedraagt ten minste € 210.000;

gedurende het subsidieproject wordt een leer- en ontwikkelmethode ontwikkeld en geïmplementeerd in de bedrijfsvoering van de deelnemende bedrijven;

de looptijd van het project is maximaal 2 jaar.

Belangrijke afwijzingsgronden

Om in aanmerking te komen voor de SLIM-regeling, is het belangrijk dat zowel het project als de deelnemers aan het samenwerkingsverband voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent de SLIM-regeling. Daarnaast is het goed om te weten wat de belangrijkste redenen zijn waarom men een aanvraag afwijst. Kort samengevat zijn dit de vier belangrijkste afwijzingsgronden:

De-minimissteun: de SLIM-regeling wordt gezien als staatssteun. Vanuit Europese wet- en regelgeving is het voor bedrijven echter niet toegestaan om ongeoorloofde staatssteun te ontvangen. Daarom is de-minimissteun in het leven geroepen. De-minimissteun vormt een uitzondering op het verbod tot staatssteun, waarbij ondernemingen tot maximaal € 300.000 geoorloofde staatssteun kunnen ontvangen gedurende een periode van drie jaar. Voor indiening is het daarom zeer belangrijk om te controleren of de ondernemingen in het samenwerkingsverband voldoen aan dit criterium. Gecheckt moet worden of zij in de afgelopen drie jaar niet al te veel de-minimissteun hebben ontvangen. Verbonden ondernemingen: ondernemingen die voor 25% of meer met elkaar verbonden zijn, worden binnen de SLIM-regeling als één onderneming gezien. Hierdoor kunnen ondernemingen die binnen dezelfde groep van ondernemingen vallen in sommige gevallen niet samen deelnemen aan het samenwerkingsverband. Mkb-verklaring: alleen ondernemingen die vallen onder de Europese definitie van een mkb-onderneming van de Europese Unie (minder dan 250 werknemers, minder dan € 40 miljoen jaaromzet of een jaarbalans van minder dan € 27 miljoen) mogen deelnemen aan het consortium. Het invullen en ondertekenen van een mkb-verklaring is dan ook een verplichte bijlage bij de aanvraag. Samenwerkingsovereenkomst: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verplicht samenwerkingsverbanden om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen en te ondertekenen, voorafgaand aan het indienen van de aanvraag. Het ministerie kiest hiervoor om de slagingskans van projecten te vergroten. Alhoewel het ministerie hier een format voor beschikbaar stelt, is het goed om hier ruim van tevoren duidelijke afspraken over te maken.

Versterk de aanvraag

Om de kans op een succesvolle subsidieaanvraag te vergroten, is het belangrijk om de volgende elementen in de aanvraag te verwerken:

Definieer concrete doelen en doelstellingen. Op deze manier maak je duidelijk hoe het project structureel bijdraagt aan de groei en betrokkenheid van medewerkers.

Stel een realistische begroting op. Deze begroting moet voor iedere deelnemer in het consortium uitvoerbaar zijn, omdat men ten minste 60% van de begroting moet realiseren. Wanneer men minder dan 60% realiseert, zal de subsidie (met uitzondering van aantoonbare force majeure) op nihil worden vastgesteld.

Toon de kwaliteit van de samenwerking. Laat zien hoe de unieke expertise van iedere deelnemer bijdraagt aan het succes van het project.

Maak een realistische planning. Stel een haalbare planning op met duidelijke mijlpalen, zodat je het project binnen twee jaar kan afronden.

Het aanvragen van de subsidie kan een uitdagend proces zijn, maar met een goede voorbereiding vergroot je je kansen op succes aanzienlijk. Een subsidieadviseur zal kijken naar het maximaliseren van subsidies en financiële voordelen. Hij of zij kent de ins and outs van het aanvraagproces en kan de mkb-ondernemer ook helpen bij het opstellen van een sterke aanvraag en het naleven van administratieve verplichtingen.

Tot slot

Mkb-ondernemingen kunnen – door samen te werken en te innoveren – hun eigen concurrentiepositie versterken en zo ook bijdragen aan een dynamische en vooruitstrevende economie. Bespreek daarom met je klant de mogelijkheden van de SLIM-samenwerkingsprojecten.

Rogier Teunissen MSC (eigenaar van InnoVein) is als subsidieadviseur en trainer verbonden aan Fiscount.

Benieuwd hoe de SLIM-subsidieregeling jouw onderneming kan versterken? Kom in contact met de subsidie-adviseurs van Fiscount.