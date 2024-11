Verdwenen boekhouder nu failliet, strafeis tegen zorgonderneemster

De eigenaresse van zorgbureau Actueel Zorg Twente heeft ruim 690.000 euro overheidsgeld contant opgenomen. Haar boekhouder, die lange tijd verdwenen leek, is failliet, zo bleek deze week in de rechtszaak.

Waar het verduisterde geld van de Almelose zorgonderneemster Neriman K. (43) is gebleven, is onbekend. Haar inmiddels ex-man zou er in Duitsland een dure Mercedes van hebben gekocht, een verbouwing aan de privéwoning en een groot besnijdenisfeest van hebben betaald. Facturen van dat alles ontbreken, ‘want het gebeurde toch allemaal zwart’, verklaarde de onderneemster in het verhoor bij de Fiod.

Vredestein

De aanklaagster noemde de contante opnames ‘absurd’. De zorgonderneemster stond terecht voor faillissementsfraude, het niet voeren van een administratie en het niet willen meewerken aan de afhandeling van het faillissement. Daarom liet de curator haar een half jaar gijzelen. Ook dat leverde niet de door Kolkman gevraagde informatie op. De verdachte wees naar haar voormalige boekhouder, die bij zijn vertrek de administratie tot 2018 zou hebben meegenomen. “En die boekhouder is nu zelf failliet”, zei ze. Volgens de officier van justitie kwam de administratie deels boven water nadat de zorgonderneemster was vastgezet in het huis van bewaring. “Ze had wel stukken, maar wilde die niet afgeven aan de curator.”

‘Trauma van detentie’

De officier van justitie hield bij haar strafeis rekening mee dat K. al een half jaar in gijzeling zat en vorderde 240 uur werkstraf. Volgens advocaat Arjan de Haan is er in de berekeningen van justitie sprake van allerlei dubbeltellingen. “Als mijn cliënt had gezegd dat ze het geld had vergokt of versnoven, zoals een andere zorgondernemer in Almelo verklaarde, was ze nooit gegijzeld door de curator. Ze heeft niet opzettelijk onjuiste inlichtingen gegeven, maar het is haar gewoonweg niet gelukt. Ze is civielrechtelijk aan te spreken, maar niet strafrechtelijk.”

Bron: AD.nl