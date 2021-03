Boekhouder nog zoek, zorgdirectrice langer in gijzeling

De directrice van de failliete zorgaanbieder Actueel Zorg Twente zit sinds begin november achter de tralies. Vorige week bepaalde de rechtbank dat ze nog eens dertig dagen langer in gijzeling blijft. Ze komt vrij zodra ze zich herinnert wat ze met 1,3 miljoen euro heeft gedaan. Of als ze vertelt waar haar boekhouder is.

Geld verduisterd

De commerciële zorgaanbieder Actueel Zorg Twente ging failliet kort na een inval bij het zorgbedrijf eind 2019. Dat gebeurde in het kader van een gecombineerde actie tijdens de ‘week van de ondermijning’. Bij de afwikkeling van het faillissement kwam vervolgens onder meer aan het licht dat de zorgonderneemster tussen 2014 en 2019 in totaal 1,3 miljoen euro contant had opgenomen of van haar bedrijfsrekening naar haar privérekening heeft overgeboekt. Waarom ze dat had gedaan wist ze niet meer, zo verklaarde ze toen ze voor de rechtbank in Almelo over het faillissement werd gehoord.

Boekhouder zoek

In de meeste gevallen zou de politie het aan de boekhouder hebben gevraagd. Maar in deze zaak doet zich het feit voor dat deze functionaris met de noorderzon is vertrokken met medeneming van de volledige administratie. De curator vroeg daarop de directrice in gijzeling te nemen. Dit in een poging af te dwingen dat de directrice alsnog opening van zaken geeft. De curator vroeg daarop om verlenging van de zogeheten faillissementsbewaring. De raadkamer van de rechtbank in Almelo bepaalde vorige week dat de directrice nog eens dertig dagen langer vast blijft zitten. De directrice wordt verdacht van faillissementsfraude. Actueel Zorg Twente was als eenmanszaak gespecialiseerd in thuiszorg. Het bureau telde negentien medewerkers. De in totaal 45 cliënten konden voor het bankroet bij een andere zorgaanbieder worden ondergebracht.

Claustrofobie

De directrice had eerder aangevoerd dat ze ernstige psychische problemen heeft door haar gevangenschap. Zo zou ze lijden aan paniekaanvallen, depressieve klachten en claustrofobie. Ook mist ze haar twee minderjarige kinderen. Volgens het Hof woog dat allemaal niet op tegen het belang van de curator.