Accountant tussen twee vuren: fout bij samenstelopdracht projectontwikkelaar

De accountant loopt dan ook tegen een waarschuwing aan. Het merendeel van de klachtonderdelen van een van de aandeelhouders wordt echter ongegrond verklaard.

Uitspraak: 24/2153 Wtra AK

De klager bij de Accountantskamer is medeaandeelhouder van een projectontwikkelaar. In 2019 ontstond er een conflict met de andere aandeelhouder, en in een gerechtelijke procedure eist de klager daarna dat zijn aandelen worden overgenomen door de andere aandeelhouder. De accountant stelde de jaarrekeningen van de projectontwikkelaar samen. In 2019 verrichte hij een zakelijke transactie, samen met de middellijk bestuurder van de projectontwikkelaar. Vanwege die zakelijke banden vertrouwt de klagende aandeelhouder de jaarrekeningen van de projectontwikkelaar niet.

Tuchtklacht

De klager stapte daarom naar de Accountantskamer en kwam daar met drie verwijten aan het adres van de AA, die er in hoofdzaak op neerkomen dat hij in strijd heeft gehandeld met het fundamentele beginsel van objectiviteit. Zo zou hij onder andere de jaarrekening 2019 hebben gedeponeerd, en zou in de publicatiestukken 2019 in strijd met de waarheid vermeld zijn dat de jaarrekening is vastgesteld door de ava. Ook was hij volgens de klager niet objectief bij het samenstellen van de jaarrekeningen, doordat hij in privé zaken doet met de bestuurder en de projectontwikkelaar. De meeste klachtonderdelen treffen echter geen doel. Zo staat het niet vast dat de accountant de jaarrekening deponeerde, en bovendien stelde hij de jaarrekening 2019 niet samen.

Juridische kosten

Wat de accountant volgens de tuchtrechter wel te verwijten valt is de manier waarop hij omging met vragen van de klager over juridische kosten in de jaarrekeningen 2021 en 2022 van de projectontwikkelaar. De uittredingsprocedure naar aanleiding van het aandeelhoudersconflict bracht juridische kosten met zich mee aan beide kanten. In de jaarrekeningen van de projectontwikkelaar zijn juridische kosten verantwoord, voor 2021 tot een bedrag van € 39.400 en voor 2022 tot een bedrag van € 18.800. Het standpunt van de klager is dat de AA deze kosten niet zonder meer had mogen verwerken. Het gevaar bestaat namelijk dat de projectontwikkelaar ook de juridische kosten van de medeaandeelhouder draagt, zo voerde de klager aan. Daarmee zou hij als medeaandeelhouder van de projectontwikkelaar in feite meebetalen voor de advocaat van de tegenpartijen.

Klachtonderdeel gegrond

Die klacht is gegrond, oordeelt de Accountantskamer: “Ter zitting heeft betrokkene zijn verweer aldus toegelicht dat hij tijdens een rechtszitting van de rechter heeft begrepen dat de juridische kosten tussen [de medeaandeelhouder, red.] en [de projectontwikkelaar, red.] verdeeld mogen worden; dat is in eerdere rechtspraak uitgekristalliseerd. Dat mag wellicht zo zijn, maar de vraag is of de verdeling daadwerkelijk conform die rechtspraak is toegepast door [de projectontwikkelaar, red.]. Betrokkene mocht tegen de achtergrond van het (bij betrokkene bekende) conflict tussen de aandeelhouders niet zonder meer uitgaan van de informatie van [de projectontwikkelaar, red.] bij het opnemen van de post juridische kosten in de jaarrekeningen. Betrokkene heeft in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.”

Waarschuwing

De Accountantskamer legt aan de accountant daarom de maatregel van waarschuwing op, en overweegt daarbij: “Als een accountant tijdens de uitvoering van een samenstellingsopdracht een significante aangelegenheid constateert, moet hij dat bespreken met de klant, documenteren in het dossier én vermelden hoe hiermee is omgegaan. Betrokkene is niet tot het inzicht gekomen dat de post juridische kosten een significante aangelegenheid is. Dat is een fout in de uitvoering van de samenstellingsopdracht, waarmee betrokkene in strijd heeft gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Met de waarschuwing brengt de Accountantskamer tot uitdrukking dat dit handelen in het vervolg zorgvuldiger moet.”