Pas na aandringen Deloitte onderzoekt Hoogeveen valse facturen

Dat schrijft Dagblad van het Noorden op basis van eigen onderzoek. Een ambtenaar die projectleider was keurde facturen goed voor werk dat niet was uitgevoerd. Dit gebeurde bij asfalteringswerkzaamheden. Hoewel het werk nog niet was begonnen, stuurde wegenbouwer NTP al gedetailleerde facturen met meerwerk. De gemeente betaalde braaf. In totaal ging het om meer dan 240.000 euro.

Omwonenden klagen

In februari ontdekte een collega van de ambtenaar de onregelmatigheden nadat omwonenden van het te asfalteren weggedeelte informeerden wanneer het werk nou eens zou beginnen. De werkzaamheden hadden al in november moeten starten maar in februari was er nog niets gebeurd. Op dat moment zag de ambtenaar dat er al wel facturen voor de werkzaamheden waren ontvangen, en dat de facturen ook al waren goedgekeurd en betaald.

De opmerkzame medewerker meldde de zaak intern. Bronnen stellen tegenover Dagblad van het Noorden dat het pas tot een onderzoek kwam na aandringen van de ambtelijke organisatie en accountant Deloitte. NTP moest de facturen terugbetalen. Hierna werd particulier recherchebedrijf Hoffmann ingeschakeld, dat gespecialiseerd is in fraude- en integriteitskwesties.

Onderzoek

Hoffmann kwam tot de conclusie dat er onrechtmatig gehandeld door de ambtenaar, maar kon zelfverrijking of persoonlijk gewin niet aantonen. De gemeente vond het niet noodzakelijk dat de laptop en de telefoon van de ambtenaar werden onderzocht, zo weet Dagblad van het Noorden.

De gemeente deed in augustus aangifte bij de politie vanwege een mogelijk ambtsmisdrijf. Vorige week liet justitie weten dat er geen onderzoek wordt gestart. De reden? De gemeente en de samenleving zijn volgens het openbaar ministerie niet benadeeld.

‘Incident’

NTP wil niet reageren op vragen van Dagblad van het Noorden. De gemeente spreekt van een incident. Bronnen waarmee de krant sprak, stellen dat de gemeente alles heeft gedaan om de kwestie klein te houden en vrezen dat er ook onregelmatigheden waren bij andere projecten van NTP. De projectleider werkt nog voor de gemeente. De melder zit volgens ingewijden thuis omdat de situatie voor hem onwerkbaar is geworden.

Bron: Dagblad van het Noorden