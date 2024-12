Minister minder bezorgd over private equity in accountancy dan AFM

In antwoord op Kamervragen toont minister Heinen van Financiën zich minder bezorgd over private equity in de accountancy dan de AFM. De toezichthouder zette onlangs vraagtekens bij de snelle groei van het marktaandeel van door PE gefinancierde kantoren.

Het marktaandeel van private-equitypartijen is bij accountantsorganisaties met een reguliere vergunning (AO’s-RV) gestegen van 11% in 2023 naar 21% in 2024. Dit bleek recent uit het rapport ‘Sector in Beeld 2024’ van de AFM. Net als vorig jaar weegt de toezichthouder de risico’s van private equity zwaarder dan de kansen. De reden hiervoor is commerciële druk als gevolg van de focus van private-equitypartijen op rendement en groei, wat ten koste kan gaan van de kwaliteit van wettelijke controles. Deze commerciële druk wordt versterkt door de relatief kortetermijnfocus van private-equitypartijen van zo’n vijf tot zeven jaar.

Niet zo negatief

In antwoord op Kamervragen van GroenLinks-PvdA toont minder Heinen van Financiën zich minder bezorgd. Hij schrijft: ‘Accountantsorganisaties die zich openstellen voor een private equityaandeelhouder, kunnen daar baat bij hebben als er op een andere wijze geen ruimte is of kan ontstaan voor investeringen in innovatiever en efficiënter werken en daarmee in een hogere kwaliteit. Soms worden vraagtekens gezet bij het streven naar winst van een dergelijke aandeelhouder. Daar staat tegenover dat de wens om rendement te maken op dit moment ook al onderdeel is van de bedrijfsvoering van accountantsorganisaties en dus niet alleen is voorbehouden aan private equity. Anderzijds is het zo dat aandeelhouders, onder wie privateequitypartijen, een groter belang kunnen hebben bij groei van omzet en winst, en vooral ook uit kunnen zijn op kortetermijnrendement. Dit kan mogelijk botsen met het langetermijnbelang van de kwaliteit van de wettelijke controle. Daarom verwacht ik van accountantsorganisaties die een samenwerking met private equity-investeerders overwegen, dat zij beheersing van korte- en langetermijnrisico’s hiervan meenemen.’

Wijzigingswet

Heinen denkt dat de Wijzigingswet accountancysector al antwoorden geeft op deze ontwikkelingen. In het wetsvoorstel wordt de verplichting tot instelling van een onafhankelijk intern toezichthoudend orgaan (raad van commissarissen) uitgebreid tot de grootste reguliere accountantsorganisaties. De leden van dit orgaan moeten onafhankelijk zijn en het maatschappelijke belang van goed uitgevoerde wettelijke controles en het belang van de accountantsorganisatie voorop stellen. Verder zijn in de huidige wetgeving al verschillende maatregelen opgenomen die de onafhankelijkheid van de externe accountant moeten waarborgen. Zo moeten accountants en accountantsorganisaties zelf de meerderheid van de stemrechten in een accountantsorganisatie houden, mag de zeggenschapsstructuur geen belemmering vormen voor het toezicht en moet een accountantsorganisatie de bedrijfsvoering zo inrichten dat deze een beheerste en integere uitoefening van haar bedrijf waarborgt. Die verplichtingen gelden ook voor accountantsorganisaties waarvan de eigenaar een private-equitypartij is, laat de minister weten.

Verdere groei mogelijk

Hij zegt niet te kunnen inschatten of het marktaandeel van PE-kantoren in de accountancy nog verder gaat toenemen. Maar Heinen sluit het zeker niet uit. ‘Doordat de accountancysector als een aantrekkelijke markt wordt gezien, kan het zo zijn dat de consolidatie in de accountancysector verder doorgaat en dat private-equitypartijen hier een rol in blijven spelen.’ De minister onderkent dat de accountancy een aantrekkelijke markt is voor investeerders. ‘Stabiele omzetcijfers, aantrekkelijke winstgevendheid en de mogelijkheden voor innovatie en een efficiëntere bedrijfsvoering maken de accountancysector aantrekkelijk voor private-equitypartijen. Daar waar de omzet van consultants conjunctuurgevoelig is, zorgt de herhalende aard van de wettelijke controleplicht voor een stabiele omzetstroom in de accountancysector.’