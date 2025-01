Van plan naar strategie: hoe maak ik bedrijfspandfinanciering een succes?

Ontdek hoe je strategisch advies kunt geven dat ondernemers helpt hun ambities te realiseren en hun succes op lange termijn te waarborgen. Met de juiste aanpak maak je complexe financieringsvraagstukken helder en haalbaar. Begin met het verkennen van deze onderwerpen.

1. Kapitaalstructuur: financieringsopties voor bedrijfspanden

Zorg eerst dat de kapitaalstructuur van de onderneming in orde is; dit is een goed startpunt voor strategisch advies. Het bepaalt hoe de onderneming haar financiering organiseert. Kijk naar de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen en bepaal of er ruimte is voor verbetering. Bijvoorbeeld door herfinanciering of schuldherstructurering.

Stel, je klant heeft een bedrijfspand op het oog en vraagt je hulp bij het financieringsplan. Dat is het moment om de kapitaalstructuur onder de loep te nemen. Als het eigen vermogen beperkt is, kan schuldherstructurering nodig zijn. Want als je klant het pand wil kopen en verbouwen, moet de kapitaalstructuur voldoende ruimte bieden voor deze kosten. En, een goede balans tussen eigen en vreemd vermogen helpt om de financiering te verkrijgen zonder problemen met de kredietwaardigheid.

Zorg ook dat de kapitaalstructuur van de onderneming goed aansluit bij de lange termijn doelstellingen van je klant. Als het pand bedoeld is voor groei, kan een hogere schuldenlast acceptabel zijn. Zolang dit past bij de toekomstige cashflows en bedrijfsstrategie. Dit zorgt ervoor dat de financiering niet alleen haalbaar is, maar ook de langetermijnvisie ondersteunt.

Vervolgens vul je met financieringsopties de kapitaalstructuur in. Welke optie past het beste bij de ambities van je klant? Als financieel specialist kun je hier een essentiële rol spelen. Jij brengt de kapitaalbehoefte in kaart en ziet waar financiering de oplossing kan zijn. De adviseurs van ING staan voor je klaar om te sparren over de beste financieringsoptie voor jouw klant.

2. ESG-criteria en bedrijfspanden: wat te overwegen bij aankoop

Als je klant een bedrijfspand op het oog heeft, is het slim om alvast naar de CSRD-richtlijnen te kijken. Die gelden vooral voor grotere bedrijven, maar ook kleine ondernemers kunnen ermee te maken krijgen. Bijvoorbeeld als ze aan grotere bedrijven leveren. Die moeten namelijk hun hele keten op orde hebben.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een EU-richtlijn die grote bedrijven vanaf 2025 verplicht om rapportages te verstrekken over hun duurzaamheidsprestaties op gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG).

Energie-efficiëntie is een belangrijk voorbeeld van een thema binnen de CSRD. Stel je voor: je klant koopt een pand zonder een goed energielabel. Dit kan later extra kosten met zich meebrengen om aan de ESG-criteria te voldoen. Zonde, toch? Adviseer je klant daarom om nu al de energieprestaties en verduurzamingsopties te bekijken. Zo is je klant voorbereid op toekomstige rapportage-eisen en voorkom je verrassingen. Maar er is meer waar ondernemers op moeten letten.

Op deze 5 slimme checks kun je je klant wijzen:

1. Energielabel en certificaten

Heeft het pand een hoog energielabel en certificaten zoals BREEAM of LEED? Dit zegt veel over de duurzaamheid en kan toekomstige kosten besparen.

2. Klimaatrisico’s

Controleer of de locatie risico’s loopt op extreme weersomstandigheden. Zijn er al maatregelen genomen om het pand te beschermen?

3. Sociale impact

Is het pand goed toegankelijk voor iedereen? Denk aan mensen met een beperking. Een gezonde en inclusieve werkomgeving is essentieel.

4. Milieu-audit

Hoe zit het met afvalscheiding en watergebruik? Een goed systeem en naleving van milieunormen tonen aan dat het pand duurzaam beheerd wordt.

5. Wet en regelgeving

Zorg dat het pand voldoet aan alle ESG- en CSRD-richtlijnen en leg alles goed vast voor toekomstige rapportages.

Naast een positieve impact op duurzaamheid kan een goed gesprek over ESG-aspecten ook financieel voordeel bieden. Investeringen met een positief effect op natuur en milieu komen in aanmerking voor de ING Groenfinanciering. Dit kan je klant een mooie rentekorting opleveren.

3. Zeg, heb je al gedacht aan…

Nog niet uitgesproken over bedrijfspandfinanciering? Als strategisch sparringpartner hoef je niet alle antwoorden te hebben. Maar met een paar slimme vragen help je je klant om niks te vergeten:

Heeft je klant de totale kosten goed in kaart, zoals aankoopprijs, renovaties en inrichting?

Hoe pakt je klant de verhuizing aan? Wat gebeurt er als er een tijdelijke onderbreking in de bedrijfsvoering is?

Zijn alle verzekeringen geregeld? Denk hierbij niet alleen aan het pand, maar ook aan aansprakelijkheid en mogelijke schade.

Door deze vragen te stellen, toon je aan dat je meedenkt en betrokken bent. Zo help je je klant om goed voorbereid te zijn.

Ben je geïnspireerd en wil je direct aan de slag met een aanvraag voor bedrijfspandfinanciering? De ING financieringsspecialisten staan voor je klaar. We helpen je graag met persoonlijk advies. Of je nu een nieuwe aanvraag hebt of een frisse blik wilt op een bestaande. Wij helpen je graag het verschil te maken voor jouw klant.