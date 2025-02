De winnaars van de Yuki Awards 2025 zijn..

Het Yuki Partner Gala van 2025 is weer voorbij. Lees verder voor alle winnaars van de Yuki Awards.

Ontdek de stralende winnaars de Yuki Awards:

1. Fast Growing Award: Sibbing Accountants en Adviseurs BV

Sibbing beleefde een ware groeispurt! Met hun toewijding aan Yuki en innovatieve initiatieven zoals pizza- en productivity-avonden, hebben ze een terechte overwinning binnengehaald.

Klanten inzicht geven met de data uit Yuki? Say no more! Zij doen het zonder problemen. Terecht gewonnen, Sibbing—gefeliciteerd!

2. Customer Intimacy Award: 4Figures

Voor 4Figures is geen overwinning te moeilijk. Onder leiding van Paul van Gelderen wonnen zij drie awards op rij. Persoonlijk contact en waardevolle inzichten sinds 2013 – bij 4Figures is het niet meer dan normaal dat de klant op nummer 1 staat.

Bravo, 4Figures!

3. Product Leadership Award: Reijtenbagh Administratie & Advies

Aan de visie én toewijding van Reijtenbagh zou iedereen een voorbeeld moeten nemen. Zij zetten de boekhoudsoftware van Yuki perfect in. Met meer dan 200 administraties laten zij zien dat ze een echte pionier zijn. En wie weet wat de toekomst brengt voor hun nieuwe samenwerkingsverband EasyMKB!

Reijtenbagh, we zien je graag terug op het podium (wellicht onder een andere naam).

4. Sustainability Award: Vermetten | accountants & adviseurs

Duurzaamheid zit hen in het hart en hun dubbele winst bewijst dit. Vermetten zet zich in voor groene verbeteringen en ondersteuning rondom duurzaamheid. Wie durft volgend jaar de uitdaging aan te gaan?

Vermetten, jullie hebben Sustainable Accounting helemaal door!

5. Miss Yuki: Monique van Amstel – Harmonique Accountancy

Monique, dé Yuki-specialist van Harmonique Accountancy. Haar inzet en kennis bezorgden haar de titel Miss Yuki. Met haar hands-on mentaliteit en decennia aan ervaring brengt zij klanten en projecten naar nieuwe hoogtes, net zoals zij continu het cijfer in de Kwaliteitsmonitor naar nieuwe hoogtes duwt.

Een terechte winnaar, Monique! – Of beter gezegd: Miss Yuki.

6. Mister Yuki: Geert Dreschler – MKB Accountants Veenendaal BV

Vanuit een zolderkamer groeide het imperium van Geert (MKB Accountants), en met zijn liefde voor Yuki zorgt hij voor enthousiasme bij klanten en collega’s. Jaarlijks komen zij met de limousine naar het gala, wat zijn nieuwe titel als Mr. Yuki extra toepasselijk maakt.

Applaus voor Geert Dreschler, onze Mr. Yuki 2025!

7. Operational Excellence Award: 4Figures

En opnieuw 4Figures! Hun commitment aan kwaliteit en automatisering is ongeëvenaard. Het mantra van dit jaar – ‘Winnen!’ – bracht hen naast de Customer Intimacy Award ook de Operational Excellence Award.

Een fenomenale prestatie, 4Figures!

Het Yuki Partner Gala was een avond vol inspiratie, wat ons het komend jaar ongetwijfeld zal bijblijven. Gefeliciteerd aan alle winnaars!