Werken bij PIA Group: een kijkje achter de schermen bij Matthijs Polstra

Matthijs Polstra is Finance Lead bij PIA. Wie is hij en wat maakt zijn werk bij PIA zo leuk?

Na zijn studie Accountancy en studie Finance aan de Rijksuniversiteit van Groningen, startte Matthijs Polstra zijn carrière bij KPMG in Amstelveen waar hij 7 jaar werkzaam was in de audit en advies. Na ervaring op te hebben gedaan als extern accountant en adviseur – en afronding van zijn RA-titel en CFA-charter – vervolgde hij zijn pad bij Optiver in de rol van Business Controller en finance lead. Sinds juni 2024 is hij verantwoordelijk voor het finance domein binnen PIA Group waarin hij zijn interesse voor financiële analyse combineert met zijn passie voor het oplossen van complexe vraagstukken.

Een leven vol actie: werk, gezin en sport

Matthijs Polstra woont in Utrecht met zijn partner Elise en hun twee kinderen, Sofie en Vince. Naast zijn werk bij PIA Group, brengt hij graag tijd door met zijn gezin en vrienden, en sport speelt een belangrijke rol in zijn dagelijks leven. “Ik doe aan fitness, zwemmen en hardlopen – het helpt me om mentaal scherp te blijven,” zegt hij. In zijn vrije tijd maakt hij graag verre reizen.

Finance: de spin in het web

Binnen PIA Group is hij verantwoordelijk voor het finance domein, een rol die veel verder gaat dan het bijhouden van de administratie. “Finance bij PIA is ontzettend breed,” legt hij uit. Zijn werk omvat onder andere onderwerpen op het vlak van business control, financial control, budgettering, liquiditeitsbeheer, belastingen en het vervullen van de rol als finance partner binnen de groep waarbij hij, naast finance, ook in aanraking komt met aanverwante gebieden zoals juridisch, operationeel en strategisch.

Wat zijn werkdag zo dynamisch maakt, is de diversiteit aan onderwerpen en verantwoordelijkheden. “Als finance partner ben je een echte spin in het web,” vertelt hij. “Veel vraagstukken en ontwikkelingen binnen de organisatie hebben een financiële invalshoek waardoor je veel contact hebt met aangesloten kantoren, dat maakt het werk erg afwisselend. Omdat PIA Group in een sterke groeifase zit waar een sterke ondernemersgeest heerst, gebeurt er veel en dat maakt het een erg uitdagende rol. “Toen ik startte bij PIA Group werd me vertelt dat geen maand hetzelfde zou zijn in de rol van finance lead, de understatement van het jaar”, zegt hij met een knipoog.

Van specialist naar generalist

Polstra kwam bij PIA terecht na eerdere rollen bij onder andere KPMG en Optiver. “Bij KPMG werk je voor een breed scala aan klanten en aan veel verschillende opdrachten; soms met een korte doorlooptijd. Bij Optiver heb ik geleerd om verantwoordelijk te zijn voor de ‘interne’ finance operaties en daardoor had ik meer focus op de lange termijn. Verantwoordelijk zijn voor een vast team is heel anders dan telkens voor een ander projectteam (zoals bij KPMG). De combinatie van accountant en adviseur en het beheersen van de financiële operaties in een meer corporate setting is denk ik een erg mooie combinatie. Maar hetgeen waar ik nog meer van wilde leren was het opzetten en bouwen aan onderneming. In dat opzicht was ik op zoek naar een bredere rol, waarin ik verantwoordelijk kon zijn voor een groot aantal onderwerpen binnen finance,” vertelt hij.

De dynamiek van PIA sprak hem direct aan. “We zijn een snelgroeiend bedrijf met een uniek concept binnen de accountancy- en adviesmarkt. Wat me vooral aantrok, is dat we het lokale DNA van onze kantoren behouden, terwijl we tegelijkertijd de voordelen van een grotere groep benutten. Die balans is bijzonder. Daar onderdeel van zijn, is erg leuk en er is een sterke link met mijn studie en mijn ervaring als accountant”.

Samen bouwen aan de toekomst

Het leukste aan zijn werk? Het feit dat er nog zoveel ruimte is om te bouwen. “PIA zit in een sterke groeifase,” zegt hij. “Daardoor zijn er veel ideeën over hoe we bepaalde zaken willen aanvliegen; ook binnen finance. Dat maakt het werk uitdagend en interessant en ben je echt onderdeel van de ontwikkeling.” Daarnaast waardeert hij het team waarmee hij samenwerkt. “Bij PIA werk je met gelijkgestemde professionals die gedreven en oplossingsgericht zijn. Iedereen heeft een ‘can-do’-mentaliteit; dat merk ik overal en bij iedereen waarmee ik contact heb. Collega’s bij de aangesloten kantoren willen verder bouwen, groeien en doorpakken, dat zorgt voor een geweldige werksfeer.”

Waarom PIA?

Voor Matthijs Polstra is PIA Group de perfecte plek om zijn ambities waar te maken. “Het is een unieke kans om mee te bouwen aan een snelgroeiende organisatie in een innovatieve sector,” zegt hij. “Bovendien werk je hier met een gemotiveerd team dat continu streeft naar verbetering. Dat inspireert me elke dag.”

Wil jij ook werken in een dynamische omgeving waar je de ruimte krijgt om te groeien en mee te bouwen aan de toekomst? Ontdek meer over PIA Group en onze openstaande functies.