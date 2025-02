Memorandum RA over voorraadverschillen: klacht verkoper ongegrond

De klacht was ingediend door de voormalig aandeelhouder van de vennootschap en had betrekking op een memorandum dat de CFO had opgesteld over aanzienlijke verschillen in de voorraad grondstoffen. De klacht is ongegrond verklaard, omdat deze niet was gebaseerd op het juiste toetsingskader.

Maar ook bij toepassing van het wel correcte toetsingskader (kort gezegd: het memorandum is een standpunt in een civielrechtelijk geschil) heeft de accountant niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld of nagelaten, oordeelt de tuchtrechter. De Accountantskamer oordeelt dat er geen sprake was van opzettelijk of verwijtbaar onjuiste of misleidende standpunten in het memorandum. Daarnaast wordt in de uitspraak benadrukt dat de RA niet verplicht was om zijn standpunten met bewijsmiddelen te onderbouwen, omdat het memorandum geen onafhankelijk accountantsrapport was, maar een standpunt in een juridisch conflict.

Uitspraak: 24/2621 Wtra AK

Voorraadverschil

Het geschil ontstond nadat de koper van de aandelen ontdekte dat de daadwerkelijke voorraad grondstoffen bij de vennootschap aanzienlijk lager was dan de geadministreerde voorraad. Volgens de koper liep het verschil in de miljoenen euro’s. De RA, die in april 2023 in dienst trad als CFO van de vennootschap, zette een eerder gestart onderzoek naar deze voorraadverschillen voort en bracht in december 2023 een memorandum uit. Dit document werd later in een gerechtelijke procedure tegen de verkoper van de aandelen ingebracht als bewijsstuk. De koper en de vennootschap claimen in deze procedure dat de verkoper garanties heeft geschonden en eisen een schadevergoeding die gelijk is aan het berekende voorraadverschil per derde kwartaal van 2021, een bedrag van ruim 4,4 miljoen euro.

Tuchtklacht

De voormalig aandeelhouder diende een klacht in bij de Accountantskamer en stelde dat de RA zich schuldig maakte aan schending van de gedrags- en beroepsregels. De klacht omvatte vier kernverwijten: de RA zou zonder onderbouwing verstrekkende beschuldigingen hebben geuit, een gebrekkige onderzoeksmethodiek hebben gehanteerd, onjuiste interpretaties van de feiten hebben gegeven en geen hoor en wederhoor hebben toegepast.

Verkeerd toetsingskader

De Accountantskamer wijst de klacht af, vooral omdat de klager haar klacht niet op het correcte toetsingskader heeft gebaseerd. De Accountantskamer overweegt over het toetsingskader het volgende. ‘Betrokkene is accountant in business en als CFO werkzaam voor de vennootschap. Hij heeft het memorandum in zijn hoedanigheid van CFO geschreven en dat aan het begin ervan tot uitdrukking gebracht. Het memorandum is in opdracht van de CEO geschreven en bevat de onderbouwing van het standpunt dat de koper van de aandelen en de vennootschap in de tegen klaagster aanhangig gemaakte civiele procedure hebben ingenomen. Het memorandum van betrokkene is feitelijk het standpunt dat de koper en de vennootschap jegens klaagster in de civiele procedure hebben verwoord.

Het onderscheid dat klaagster aanbrengt tussen de positie van betrokkene als accountant enerzijds en die van de koper en de vennootschap anderzijds, is onjuist. Die posities, maar ook het belang van de koper, de vennootschap en betrokkene vallen namelijk samen: het ontvangen van schadevergoeding. Het memorandum is dus geen rapport van een accountant dat in opdracht van een derde ten behoeve van de ondersteuning van die derde in een (potentieel) geschil is opgesteld, waarbij de accountant zelf geen belang heeft bij de uitkomst van het (potentiële) geschil en daarom een van de derde voor wie hij het rapport opstelt te onderscheiden positie inneemt. De toepassing door klaagster van Handreiking 1127 (Opdrachten uitgevoerd ter ondersteuning bij (potentiële) geschillen) op het handelen of nalaten van betrokkene zoals dat uit het memorandum blijkt, is daarmee eveneens onjuist. Dat betrokkene in de aanhef van het memorandum heeft vermeld dat hij registeraccountant is, kan aan deze vaststelling niet afdoen.

De Accountantskamer is van oordeel dat het handelen of nalaten van betrokkene getoetst moet worden aan de norm die in de jurisprudentie is ontwikkeld met betrekking tot het handelen of nalaten van een accountant in een zakelijk conflict waarbij hij zelf is betrokken. In zo’n geval is het, vanwege het betrokken eigen belang, de accountant toegestaan een verdedigbaar civielrechtelijk standpunt aan zijn wederpartij kenbaar te maken, behoudens bijzondere omstandigheden. Van bijzondere omstandigheden op grond waarvan geoordeeld zou moeten worden dat een accountant zich met het oog op de fundamentele beginselen anders had moeten opstellen kan onder meer sprake zijn indien de accountant bewust (opzet) een onjuist of misleidend standpunt heeft ingenomen of indien de accountant in sterke mate verweten kan worden (aanmerkelijke schuld) dat hij een onjuist of misleidend standpunt heeft ingenomen.’

Toepassing correct toetsingskader

Maar ook bij toepassing van het wel correcte toetsingskader (kort gezegd: het memorandum is een standpunt in een civielrechtelijk geschil) heeft de accountant niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld of nagelaten, oordeelt de tuchtrechter.

Daarbij overweegt de Accountantskamer onder andere ‘dat klaagster niet aannemelijk heeft gemaakt dat betrokkene in zijn memorandum opzettelijk, althans verwijtbaar onjuiste of misleidende standpunten heeft ingenomen of anderszins in strijd is gekomen met gedrags-en beroepsregels. Klaagster heeft de constateringen van betrokkene in het memorandum als zodanig niet bestreden. Haar kritiek betreft de onderbouwing ervan. Haar verwijten komen kort gezegd neer op het ontbreken in het memorandum van de ‘bewijsmiddelen’ voor de manipulatie van de voorraad grondstoffen, zoals de verklaringen van medewerkers, en de waardering door betrokkene van die ‘bewijsmiddelen’. Betrokkene was vanwege de aard van het memorandum, een standpunt in een civielrechtelijk geschil, echter niet gehouden om zijn standpunten met bewijsmiddelen te onderbouwen. In zijn memorandum heeft betrokkene uiteengezet welk (opvolgend) onderzoek hij zelf heeft ingesteld en tot welke constateringen hem dat heeft gebracht.’

Ook op alle andere klachtonderdelen wordt de klacht ongegrond verklaard.