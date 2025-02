Meld (voormalige) klanten tijdig af voor de beconregeling 2023

Doe je dit niet op tijd, dan blijf je als aanspreekpunt verantwoordelijk voor hun aangiften, zelfs als deze niet worden ingediend. In dit bericht lees je waarom tijdige afmelding belangrijk is en hoe je dit eenvoudig kunt regelen.

Waarom tijdig afmelden?

Als fiscaal dienstverlener ben je voor de Belastingdienst het aanspreekpunt voor aangiften die meelopen in jouw beconregeling. Als je (voormalige) klanten niet op tijd afmeldt en de aangifte niet wordt ingediend, kan de Belastingdienst jou hierop aanspreken.

Daarnaast is tijdige afmelding belangrijk voor een correcte naleving van de beconregeling. Niet-afgemelde klanten die geen aangiften doen, kunnen leiden tot onbedoelde achterstanden in je inleverschema.

Hoe afmelden?

Laat de Belastingdienst vóór 1 maart 2025 weten welke klanten je voor het aangiftejaar 2023 van uw uitstellijst wilt verwijderen. Dat kan op twee manieren:

1. Via je softwarepakket

Als je softwarepakket geschikt is, kun je de afmeldingen van (voormalige) klanten rechtstreeks via je pakket doorgeven. Dit is een efficiënte en snelle manier om het proces af te handelen.

2. Schriftelijk

Als je software niet geschikt is voor het doorgeven van afmeldingen, kun je dit schriftelijk doen door gebruik te maken van de ‘Verklaring beëindiging machtiging’. Je kunt deze verklaring tót 1 maart 2025 insturen.

Stuur je verklaring naar:

Belastingdienst Almelo

Team CVU

Postbus 5106

7600 GM Almelo

Bevestiging van afmelding

Meld je een klant af en wijzigt hierdoor de termijn, dan stuurt de Belastingdienst de klant een brief met de nieuwe uiterste inleverdatum. In je softwarepakket zie je de afmelding terug. Daarnaast ontvang je via het Service Bericht Uitstel een bevestiging van de Belastingdienst dat de afmelding is verwerkt.

Voor meer informatie over het afmelden van klanten kun je terecht op de website van de Belastingdienst bij Uitstel aanvragen voor belastingconsulenten (beconregeling).