Controller Zorginstituut ‘ziet fraude’ en klaagt accountant KPMG aan

Zaak nr: 24/3430

,,Het is vervelend voor de klager dat hij in deze situatie zit. Maar we moeten wel zo reëel zijn dat mijn cliënt daar niet de veroorzaker van is,” zegt advocaat Femke van der Velden vrijdag in de Accountantskamer. Zij staat de beklaagde accountant van KPMG bij die volgens de klager aan de basis stond van de ‘voor hem verziekte werksfeer bij het Zorginstituut’. De accountant heeft echter niets met dat arbeidsconflict te maken, zegt Van der Velden. Sterker nog: de accountant wist pas maanden later van dit conflict.

Memo

De zaak draait om een memo over 4,7 miljoen euro aan pgb-aanspraken die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) direct via het Zorginstituut bij het Fonds Langdurige Zorg in rekening brengt. Voorheen waren dit altijd directe kosten maar vanaf 2020 werden deze als indirect werden aangemerkt. En dat klopt niet, meent de klager. Het gaat hier om vooruitbetalingen, zegt hij, en dus is dit een directe geldstroom. En die directe geldstroom valt te controleren door de juiste overboekingen en rekeningnummers te controleren. Hoe valt dat te controleren bij een indirecte geldstroom?

De controller werd, zo stelt hij, in 2023 bij het Zorginstituut binnengehaald gezien zijn ‘expert in corruptie en fraude’. Het controlewerk ging daarbij om serieus geld: de totale som aan zorggelden bedraagt jaarlijks 30,2 miljard euro. ,,Ik heb het Zorginstituut en de beklaagde accountant op diverse momenten geïnformeerd over financiële onregelmatigheden waaronder mijn vermoedens van fraude maar helaas werd niet naar mij geluisterd.” Zijn bevindingen stonden in een memo, ondertekend met zijn naam en functie. Een derde en gewijzigde versie werd door de accountant verwerkt. Maar daar staat de klager helemaal niet achter. Hij meent dat deze memo vervalst is. Ook vindt hij dat de accountant aan de basis staat van de voor hem ‘verziekte werksfeer’ bij het Zorginstituut.

Jaarrekeningcontrole

De beklaagde RA was senior manager van de controle op de jaarrekening 2022 op financiële onregelmatigheden. De stukken die de klager hem aanlevert, moeten voldoen aan vereiste protocollen. De eerste versie van het memo waar deze zaak om draait voldeed niet. De klager stuurde daarna een tweede versie maar ook die was niet compleet. Daarna wijzigde een collega van hem het memo waardoor de derde versie ontstond. Een volstrekt transparante gang van zaken, zegt advocaat Van der Velden. Tijdens dat proces heeft de klager zich nooit op het standpunt gesteld dat met de aanpassingen misbruik gemaakt werd van zijn persoonsgegevens. Ook niet dat er sprake was van een vervalsing of, sterker nog, van fraude.

De memo draaide om een post van 4,7 miljoen euro op een totaal van 30,2 miljard euro. ,,Het is daarmee voor u een niet-materiële post”, vat de voorzitter het samen. Daarom kon de accountant het punt of hier om directe of indirecte kosten in het midden laten. Het gaat immers om een klein onderdeel van de totale som. ,,Dat klopt”, reageert de accountant. Hij heeft de klager nooit onder druk gezet, benadrukt hij.

De tuchtrechter doet over circa 12 weken uitspraak.