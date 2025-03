GoesDeen Heemstede en Zwaagdijk sluiten zich aan bij DK

De naam GoesDeen blijft behouden, met de officiële bedrijfsnaam DK GoesDeen. Voorheen waren de vestigingen onderdeel van Omnyacc. Het GoesDeen team bestaat uit ruim 40 ervaren professionals. Klanten kunnen blijven rekenen op dezelfde vertrouwde service, contactpersonen en locaties.

‘Dit is een belangrijke stap waarmee we onze krachten bundelen en onze dienstverlening verder versterken’, meldt DK. ‘Deze samenwerking is niet alleen een groei voor DK, maar ook een geweldige kans om onze klanten en medewerkers nog meer te bieden. Door de samenwerking met de professionals van GoesDeen versterken we ons team en vergroten we onze expertise. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren, terwijl we de persoonlijke benadering en kwaliteit behouden die onze klanten van ons gewend zijn.’

GoesDeen is ontstaan in de jaren ’60 met een vestiging in Heemstede en breidde zich in 2004 uit met een vestiging in Zwaagdijk. ‘Wij kijken met enthousiasme uit naar deze nieuwe samenwerking’, melden Siem Jan Deen, Inge Rees, Jos de Lange en Sietze Alkema van GoesDeen. ‘We zijn trots op ons hechte team, ons brede dienstenpakket en de hoge mate van digitalisering die we bieden. Onze kernwaarden en werkwijze sluiten goed aan bij DK. Deze samenwerking is een belangrijke stap voor onze organisatie. Door onze krachten te bundelen en expertise te delen, kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn.’