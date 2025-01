Ook DK Accountants & Adviseurs in zee met private equity

DK is een full-service accountancy & adviesorganisatie met 11 vestigingen. “Het partnerschap biedt nieuwe kansen op het gebied van groei, innovatie en toekomstige fusies en overnames (M&A)”, meldt het kantoor. “Met deze samenwerking kan DK rekenen op de versterkte financiële middelen en expertise die nodig zijn om de ambitieuze doelen te verwezenlijken.”

DK heeft naar eigen zeggen gekozen voor een samenwerking met AnaCap “vanwege een gedeelde visie op klantloyaliteit, innovatie en duurzame groei. Door de investering van AnaCap kan DK in groei versnellen, het dienstenaanbod en team uitbreiden en de operationele efficiëntie verbeteren. Deze stap opent nieuwe mogelijkheden om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren. Het is een belangrijke mijlpaal voor DK. Dankzij de samenwerking met AnaCap krijgt DK de middelen en expertise om klanten nog beter van dienst te zijn en de marktpositie verder te versterken.”

AnaCap richt zich als investeerder in het Europese mkb op bedrijven binnen de sectoren Diensten, Software en Technologie. Sinds de oprichting in 2016 heeft AnaCap geïnvesteerd in meer dan 80 samenwerkingen in West- en Noord-Europa. Het fonds biedt kapitaal en strategische ondersteuning aan bedrijven die zich richten op zowel organische als niet-organische groei.